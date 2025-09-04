Достъпът до услугите на Google беше възстановен в четвъртък, след като регионално прекъсване остави милиони потребители в десетки държави без връзка. Проблемите засегнаха платформи като YouTube, Gmail и Maps.

Сайтът за мониторинг DownDetector съобщи, че сигналите за прекъсвания са се увеличили около 10:00 ч. местно време (07:00 GMT), докато потребителите се опитваха да получат достъп до различни услуги на Google, включително Chrome и Google Translate.

Прекъсването продължи приблизително един час, като започна да се нормализира около 08:00 GMT.

Заместник-министърът на транспорта и инфраструктурата на Тюркийе, Йомер Фатих Саян, потвърди прекъсването и поясни, че то е засегнало Тюркийе и голяма част от Европа.

„Google, Android и свързаните с тях услуги изпитват прекъсване, обхващащо Тюркийе и Европа“, каза Саян.