Услугите на Google отново са онлайн след прекъсване, което засегна милиони в различни региони
Десетки държави съобщиха за часови прекъсвания на YouTube, Gmail и Maps.
Google все още не е коментирала причината за прекъсването. / Reuters
4 септември 2025

Достъпът до услугите на Google беше възстановен в четвъртък, след като регионално прекъсване остави милиони потребители в десетки държави без връзка. Проблемите засегнаха платформи като YouTube, Gmail и Maps.

Сайтът за мониторинг DownDetector съобщи, че сигналите за прекъсвания са се увеличили около 10:00 ч. местно време (07:00 GMT), докато потребителите се опитваха да получат достъп до различни услуги на Google, включително Chrome и Google Translate.

Прекъсването продължи приблизително един час, като започна да се нормализира около 08:00 GMT.

Заместник-министърът на транспорта и инфраструктурата на Тюркийе, Йомер Фатих Саян, потвърди прекъсването и поясни, че то е засегнало Тюркийе и голяма част от Европа.

„Google, Android и свързаните с тях услуги изпитват прекъсване, обхващащо Тюркийе и Европа“, каза Саян.

„Националният център за реакция при киберинциденти поиска технически доклад от Google относно причината за прекъсването. Следим отблизо ситуацията“, добави той.

Google все още не е коментирал причината за прекъсването.

„Имаше рязко увеличение на сигналите, започвайки от 07:10 GMT и продължи около час. По време на прекъсването получихме сигнали от Тюркийе, България, Гърция, Грузия, Хърватия, Сърбия, Армения, Румъния, Нидерландия, Германия и още 38 държави“, написа сайтът за проследяване Outage Report.

Някои потребители също съобщиха за проблеми с достъпа до Spotify по време на прекъсването.

