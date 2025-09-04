Спасителни екипи се борят да извадят тела изпод руините на домове в Афганистан тази седмица, докато времето за намиране на оцелели изтича. Глобални хуманитарни организации предупреждават за намаляващи жизненоважни ресурси като храна, подслон и медикаменти.

Спасителните операции на оцелели продължиха до късно в сряда в планинските райони на най-засегнатите провинции, като бяха извадени още тела, съобщи администрацията на талибаните. По техни данни, броят на жертвите е надхвърлил 1 457 души, но окончателни цифри все още не са потвърдени.

„Всичко, което имахме, е унищожено. Къщата ни се срути, загубихме всички вещи и имущество. Единственото, което ни остана, са дрехите, с които сме облечени." каза Алем Джан, оцелял от най-засегнатата провинция Кунар.

Първото земетресение с магнитуд 6,0 – едно от най-смъртоносните в Афганистан през последните години – причини масови щети и разрушения в провинциите Кунар и Нангархар в неделя, когато удари на плитка дълбочина от едва 10 км (6 мили).

Вторичен трус с магнитуд 5,5 във вторник предизвика нова паника сред населението и затрудни спасителните дейности, като предизвика свличания на скали и прекъсна достъпа до редица отдалечени села в планинските райони

По последни данни на властите, над 3 400 души са били ранени, а повече от 6 700 домове – напълно разрушени. Организацията на обединените нации предупреди, че броят на жертвите може да нарастне, тъй като много хора остават затрупани под развалините, а времето за спасяването им изтича.

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) заяви, че хуманитарните нужди са „огромни и нарастват бързо”.

„До 84 000 души са пряко или косвено засегнати от бедствието, като хиляди са останали без дом,“ се казва още в изявлението на организацията, позовавайки се на първоначални данни.