Спасителни екипи се борят да извадят тела изпод руините на домове в Афганистан тази седмица, докато времето за намиране на оцелели изтича. Глобални хуманитарни организации предупреждават за намаляващи жизненоважни ресурси като храна, подслон и медикаменти.
Спасителните операции на оцелели продължиха до късно в сряда в планинските райони на най-засегнатите провинции, като бяха извадени още тела, съобщи администрацията на талибаните. По техни данни, броят на жертвите е надхвърлил 1 457 души, но окончателни цифри все още не са потвърдени.
„Всичко, което имахме, е унищожено. Къщата ни се срути, загубихме всички вещи и имущество. Единственото, което ни остана, са дрехите, с които сме облечени." каза Алем Джан, оцелял от най-засегнатата провинция Кунар.
Първото земетресение с магнитуд 6,0 – едно от най-смъртоносните в Афганистан през последните години – причини масови щети и разрушения в провинциите Кунар и Нангархар в неделя, когато удари на плитка дълбочина от едва 10 км (6 мили).
Вторичен трус с магнитуд 5,5 във вторник предизвика нова паника сред населението и затрудни спасителните дейности, като предизвика свличания на скали и прекъсна достъпа до редица отдалечени села в планинските райони
По последни данни на властите, над 3 400 души са били ранени, а повече от 6 700 домове – напълно разрушени. Организацията на обединените нации предупреди, че броят на жертвите може да нарастне, тъй като много хора остават затрупани под развалините, а времето за спасяването им изтича.
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) заяви, че хуманитарните нужди са „огромни и нарастват бързо”.
„До 84 000 души са пряко или косвено засегнати от бедствието, като хиляди са останали без дом,“ се казва още в изявлението на организацията, позовавайки се на първоначални данни.
В някои села в провинция Кунар цели семейства са били напълно заличени от разрушителните земетресения. Оцелелите, отчаяно търсещи своите близки изпод развалините, пренасят тела на плетени носилки и копаят гробове с кирки, докато чакат пристигането на помощ.
Кадри от Reuters TV показват камиони, натоварени с чували с брашно, и мъже с лопати, пътуващи към отдалечени села по стръмните склонове. В труднодостъпни райони, където хеликоптерите не могат да кацнат, властите са изпратили десетки командоси чрез парашутно спускане.
Ресурсите за спасителни и помощни дейности са оскъдни в страната с население от 42 милиона души, която е опустошена от война, бедност и намаляваща помощ. Суровите метеорологични условия допълнително затрудняват операциите.
Световната здравна организация (СЗО) посочи дефицит на финансиране от 3 милиона долара, като подчерта необходимостта от осигуряване на лекарства, комплекти за травми и основни стоки в условията на нарастващото търсене.
Ръководителят на Световната продоволствена програма на ООН (WFP) за Афганистан, Джон Айлиеф, съобщи в сряда, че наличните средства и запаси ще стигнат за подкрепа на оцелелите само за още четири седмици..
Джакопо Кариди, представителят на Норвежкия съвет за бежанците, призова донорите да засилят подкрепата си, като надхвърлят спешната помощ и осигурят на афганистанците шанс за стабилно бъдеще извън порочния кръг на постоянните кризи.
„Земетресението трябва да служи като ясен сигнал: Афганистан не може да бъде оставен да се справя с кризите, идващи една след друга” добави той.