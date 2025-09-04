СВЯТ
Броят на жертвите от земетресението в Афганистан расте, докато помощта намалява
ООН предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи, докато хуманитарни организации алармират за намаляващата подкрепа за засегнаите от земетресението източни райони на Афганистан.
Афганистанец търси вещите си сред развалините на къща след земетресението в Dara Noor, Джалалабад, Афганистан на 1 септември 2025 г. / Reuters
4 септември 2025

Спасителни екипи се борят да извадят тела изпод руините на домове в Афганистан тази седмица, докато времето за намиране на оцелели изтича. Глобални хуманитарни организации предупреждават за намаляващи жизненоважни ресурси като храна, подслон и медикаменти.

Спасителните операции на оцелели продължиха до късно в сряда в планинските райони на най-засегнатите провинции, като бяха извадени още тела, съобщи администрацията на талибаните. По техни данни, броят на жертвите е надхвърлил 1 457 души, но окончателни цифри все още не са потвърдени.

„Всичко, което имахме, е унищожено. Къщата ни се срути, загубихме всички вещи и имущество. Единственото, което ни остана, са дрехите, с които сме облечени." каза Алем Джан, оцелял от най-засегнатата провинция Кунар.

Първото земетресение с магнитуд 6,0 – едно от най-смъртоносните в Афганистан през последните години – причини масови щети и разрушения в провинциите Кунар и Нангархар в неделя, когато удари на плитка дълбочина от едва 10 км (6 мили).

Вторичен трус с магнитуд 5,5 във вторник предизвика нова паника сред населението и затрудни спасителните дейности, като предизвика свличания на скали и прекъсна достъпа до редица отдалечени села в планинските райони

По последни данни на властите, над 3 400 души са били ранени, а повече от 6 700 домове – напълно разрушени. Организацията на обединените нации предупреди, че броят на жертвите може да нарастне, тъй като много хора остават затрупани под развалините, а времето за спасяването им изтича.

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) заяви, че хуманитарните нужди са „огромни и нарастват бързо”.

„До 84 000 души са пряко или косвено засегнати от бедствието, като хиляди са останали без дом,“ се казва още в изявлението на организацията, позовавайки се на първоначални данни.

В някои села в провинция Кунар цели семейства са били напълно заличени от разрушителните земетресения. Оцелелите, отчаяно търсещи своите близки изпод развалините, пренасят тела на плетени носилки и копаят гробове с кирки, докато чакат пристигането на помощ.

Кадри от Reuters TV показват камиони, натоварени с чували с брашно, и мъже с лопати, пътуващи към отдалечени села по стръмните склонове. В труднодостъпни райони, където хеликоптерите не могат да кацнат, властите са изпратили десетки командоси чрез парашутно спускане.

Ресурсите за спасителни и помощни дейности са оскъдни в страната с население от 42 милиона души, която е опустошена от война, бедност и намаляваща помощ. Суровите метеорологични условия допълнително затрудняват операциите.

Световната здравна организация (СЗО) посочи дефицит на финансиране от 3 милиона долара, като подчерта необходимостта от осигуряване на лекарства, комплекти за травми и основни стоки в условията на нарастващото търсене.

Ръководителят на Световната продоволствена програма на ООН (WFP) за Афганистан, Джон Айлиеф, съобщи в сряда, че наличните средства и запаси ще стигнат за подкрепа на оцелелите само за още четири седмици..

Джакопо Кариди, представителят на Норвежкия съвет за бежанците, призова донорите да засилят подкрепата си, като надхвърлят спешната помощ и осигурят на афганистанците шанс за стабилно бъдеще извън порочния кръг на постоянните кризи.

„Земетресението трябва да служи като ясен сигнал: Афганистан не може да бъде оставен да се справя с кризите, идващи една след друга” добави той.

