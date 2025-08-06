Индийската армия използва специално обучени кучета, дронове и тежка техника за разчистване в сряда, в рамките на дейностите по търсене десетките изчезнали след смъртоносно наводнение в Хималаите.

Най-малко четирима души са загинали, а около 100 души са в неизвестност, 11 от които са войници – след като земни и кални маси преминаха по тясна планинска долина и удариха града Дхарали в щата Утаракханд.

"Допълнителни военни групи, заедно с армейски следови кучета, дронове, логистични дронове, земекопна техника и други, бяха изпратени... за ускоряване на усилията", съобщи армията в сряда.

Военни хеликоптери работят за доставяне на „необходими доставки, медикаменти и евакуация на блокираните хора“, добавиха от армията.

Главният министър на щата Утаракханд, Пушкар Сингх Дхами, заяви, че наводнението е причинено от интензивен "порой" и че спасителни екипи са мобилизирани "на военно положение".

Видеа, излъчени по индийските медии, показват ужасяващото прииждане на вълната от земни и кални маси, която помита многоетажни сгради в туристическия регион във вторник следобед.

В няколко кадъра се вижда как хора бягат, преди да бъдат погълнати от тъмните вълни от отломки, които изкореняват цели сгради.

Министърът на отбраната Санджай Сет заяви пред агенция Press Trust of India (PTI) късно във вторник, че има доклади за "четири смъртни случая и около 100 изчезнали души".

‘Екстремно явление’

Силните мусонни дъждове продължават да валят непрестанно.