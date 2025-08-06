Индийската армия използва специално обучени кучета, дронове и тежка техника за разчистване в сряда, в рамките на дейностите по търсене десетките изчезнали след смъртоносно наводнение в Хималаите.
Най-малко четирима души са загинали, а около 100 души са в неизвестност, 11 от които са войници – след като земни и кални маси преминаха по тясна планинска долина и удариха града Дхарали в щата Утаракханд.
"Допълнителни военни групи, заедно с армейски следови кучета, дронове, логистични дронове, земекопна техника и други, бяха изпратени... за ускоряване на усилията", съобщи армията в сряда.
Военни хеликоптери работят за доставяне на „необходими доставки, медикаменти и евакуация на блокираните хора“, добавиха от армията.
Главният министър на щата Утаракханд, Пушкар Сингх Дхами, заяви, че наводнението е причинено от интензивен "порой" и че спасителни екипи са мобилизирани "на военно положение".
Видеа, излъчени по индийските медии, показват ужасяващото прииждане на вълната от земни и кални маси, която помита многоетажни сгради в туристическия регион във вторник следобед.
В няколко кадъра се вижда как хора бягат, преди да бъдат погълнати от тъмните вълни от отломки, които изкореняват цели сгради.
Министърът на отбраната Санджай Сет заяви пред агенция Press Trust of India (PTI) късно във вторник, че има доклади за "четири смъртни случая и около 100 изчезнали души".
‘Екстремно явление’
Силните мусонни дъждове продължават да валят непрестанно.
„Жителите са преместени в по-високи райони заради покачващите се водни нива вследствие на непрекъснатите валежи", добавиха от армията.
Държавните метеоролози съобщиха в сряда, че всички основни реки в Утаракханд текат над опасната граница.
Снимки, публикувани от армията, направени след преминаването на основният воден поток, показват река от бавно движеща се кал.
Голяма част от града е залята с кал, като спасителните служби оценяват, че на места тя достига дълбочина до 15 метра, поглъщайки напълно цели сгради.
Смъртоносни наводнения и свлачища са често срещани по време на мусонния сезон от юни до септември, но експерти заявяват, че климатичните промени, заедно с урбанизацията, увеличават тяхната честота и интензивност.
През миналата година Световната метеорологична организация на ООН заяви, че все по-интензивните наводнения и суши са "сигнал за тревога" за бъдещето, тъй като климатичните промени правят водния цикъл на планетата все по-непредсказуем.
Експертът хидролог Маниш Шрестха заяви, че регистрираните в зоната на наводнението 270 мм (10 инча) дъжд за 24 часа "се считат за екстремно явление".
Шрестха, от базирания в Непал Международен център за интегрирано планинско развитие обясни, че такъв дъжд в планините има "по-концентриран"ефект в сравнение с по-плоските ниски земи.
„Такива интензивни валежи стават все по-често явление и могат да бъдат свързани с климатичните промени", добави той.