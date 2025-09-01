Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че заподозреният за убийството на бившия председател на Върховната Рада на Украйна Парубий, е арестуван.

Парубий, водеща фигура в проевропейските протестни движения в страната през 2004 и 2014 година, беше застрелян в събота в западния град Лвов.

Зеленски заяви в понеделник, че министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко са му докладвали за ареста на предполагаемия убиец на украински депутат.

„Необходимите следствени действия продължават“, написа той в социалните мрежи.

„Благодаря на служителите на реда за бързата и координирана работа", добави Зеленски.

В последваща публикация, след разговор с главния прокурор Руслан Кравченко, той добави: „Заподозреният е дал първоначални показания.“