Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че заподозреният за убийството на бившия председател на Върховната Рада на Украйна Парубий, е арестуван.
Парубий, водеща фигура в проевропейските протестни движения в страната през 2004 и 2014 година, беше застрелян в събота в западния град Лвов.
Зеленски заяви в понеделник, че министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко са му докладвали за ареста на предполагаемия убиец на украински депутат.
„Необходимите следствени действия продължават“, написа той в социалните мрежи.
„Благодаря на служителите на реда за бързата и координирана работа", добави Зеленски.
В последваща публикация, след разговор с главния прокурор Руслан Кравченко, той добави: „Заподозреният е дал първоначални показания.“
„В момента се извършват спешни следствени действия за установяване на всички обстоятелства около това убийство.“
По-рано властите съобщиха, че стрелец е произвел няколко изстрела и е убил на място Парубий.
54-годиният Парубий, беше член на парламента и заемаше поста председател на Върховната Рада на Украйна от април 2016 до август 2019 година.
Той също така беше секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от февруари до август 2014 година, период, в който започнаха боевете в източна Украйна.
Властите все още не потвърдиха дали убийството има пряка връзка с войната в Украйна.