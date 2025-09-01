СВЯТ
2 мин. четене
Зеленски: Заподозреният за стрелбата срещу украинския политик Парубий е арестуван
54-годиният политик Андрий Парубий беше председател на Върховната Рада на Украйна от 14 април 2016 г. до 29 август 2019 г.
Необходимите следствени действия с убийството на Парубий продължават / AP
1 септември 2025

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че заподозреният за убийството на бившия председател на Върховната Рада на Украйна Парубий, е арестуван.

Парубий, водеща фигура в проевропейските протестни движения в страната през 2004 и 2014 година, беше застрелян в събота в западния град Лвов.

Зеленски заяви в понеделник, че министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко са му докладвали за ареста на предполагаемия убиец на украински депутат.

„Необходимите следствени действия продължават“, написа той в социалните мрежи.

Благодаря на служителите на реда за бързата и координирана работа", добави Зеленски.

В последваща публикация, след разговор с главния прокурор Руслан Кравченко, той добави: „Заподозреният е дал първоначални показания.“

Препоръчано

„В момента се извършват спешни следствени действия за установяване на всички обстоятелства около това убийство.“

По-рано властите съобщиха, че стрелец е произвел няколко изстрела и е убил на място Парубий.

54-годиният Парубий, беше член на парламента и заемаше поста председател на Върховната Рада на Украйна от април 2016 до август 2019 година.

Той също така беше секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от февруари до август 2014 година, период, в който започнаха боевете в източна Украйна.

Властите все още не потвърдиха дали убийството има пряка връзка с войната в Украйна.

