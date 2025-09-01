СВЯТ
Военен хеликоптер се разби в Северен Пакистан, петима загинали
Хеликоптер се разби в област Диамер в региона Гилгит-Балтистан поради „техническа неизправност“, съобщи говорител на правителството.
Военен хеликоптер се разби в Северна Пакистан, загинали са 5 души на борда. / AA
1 септември 2025

Военен хеликоптер, изпълняващ рутинен полет, се разби в северната част на Пакистан. При инцидента загинаха двама пилоти и трима техници на борда, съобщи говорител на правителството.

Хеликоптерът е паднал в региона Гилгит-Балтистан заради вероятна техническа повреда и впоследствие се е запалил, заяви Файзуллах Фарак, говорител на регионалното правителство. Той не предостави допълнителни подробности, като подчерта, че разследването на инцидента продължава.

Фарак уточни, че хеликоптерът е бил използван от местните власти на Гилгит-Балтистан за спасителни и помощни мисии след неотдавнашните проливни дъждове и наводнения в региона.

Към момента на катастрофата, хеликоптерът е извършвал тестово кацане на новопредложена площадка.

Спасителни екипи са достигнали мястото на инцидента и са започнали спасителни операции.

Все още няма официална информация за точната причина за катастрофата, макар че говорителят на правителството в Гилгит-Балтистан посочи „техническа повреда“ като вероятна причина.

Инцидентът се случва само месец след като друг хеликоптер, превозващ помощи за наводнения северозападен регион Баджаур, се разби поради неблабоприятни метеорологични условия, като всички петима на борда загинаха. През септември 2024 г., други шестима души загинаха, след като друг военен хеликоптер се разби в северозападната част на страната поради повреда на двигателя.

