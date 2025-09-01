Военен хеликоптер, изпълняващ рутинен полет, се разби в северната част на Пакистан. При инцидента загинаха двама пилоти и трима техници на борда, съобщи говорител на правителството.

Хеликоптерът е паднал в региона Гилгит-Балтистан заради вероятна техническа повреда и впоследствие се е запалил, заяви Файзуллах Фарак, говорител на регионалното правителство. Той не предостави допълнителни подробности, като подчерта, че разследването на инцидента продължава.

Фарак уточни, че хеликоптерът е бил използван от местните власти на Гилгит-Балтистан за спасителни и помощни мисии след неотдавнашните проливни дъждове и наводнения в региона.

Към момента на катастрофата, хеликоптерът е извършвал тестово кацане на новопредложена площадка.