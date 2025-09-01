Руският президент Владимир Путин заяви, че „разбирателствата“, постигнати с американския президент Доналд Тръмп на среща на върха през август, отварят път към мир в Украйна, който той ще обсъди с лидерите, присъстващи на регионална среща на върха в Китай.
Путин, индийският премиер Нарендра Моди и лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна Азия и Югоизточна Азия участват във форума на Шанхайската организация за сътрудничество в град Тиендзин, организиран от президента Си Дзинпин.
„Високо оценяваме усилията и предложенията от страна на Китай и Индия, насочени към улесняване на разрешаването на украинската криза“, заяви Путин на форума.
„Разбирателствата, постигнати на неотдавнашната среща между Русия и САЩ в Аляска, надявам се, също да допринасят за тази цел.“
Той сподели, че вече е информирал Си в неделя за постигнатите резултати от разговорите му с Тръмп и за работата, която „вече е в ход“ за разрешаване на конфликта, и ще предостави повече подробности в двустранни срещи с китайския лидер и други.
„За да бъде решението на украинския въпрос устойчиво и дългосрочно, трябва да се съблюдават коренните причини за кризата.“
Част от източника на конфликта „се крие в продължаващите опити на Запада да включи Украйна в НАТО“, повтори Путин.