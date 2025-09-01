СВЯТ
1 мин. четене
Путин: "Постигнатите "разбирателства" на срещата в Аляска отварят пътя към мир в Украйна"
Руският президент заяви, че търси „дългосрочно и устойчиво“ решение на кризата в Украйна.
Путин заяви, че постигнатите „разбирателства“ на срещата на върха в Аляска отварят път за мир в Украйна / AP
1 септември 2025

Руският президент Владимир Путин заяви, че „разбирателствата“, постигнати с американския президент Доналд Тръмп на среща на върха през август, отварят път към мир в Украйна, който той ще обсъди с лидерите, присъстващи на регионална среща на върха в Китай.

Путин, индийският премиер Нарендра Моди и лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна Азия и Югоизточна Азия участват във форума на Шанхайската организация за сътрудничество в град Тиендзин, организиран от президента Си Дзинпин.

„Високо оценяваме усилията и предложенията от страна на Китай и Индия, насочени към улесняване на разрешаването на украинската криза“, заяви Путин на форума.

„Разбирателствата, постигнати на неотдавнашната среща между Русия и САЩ в Аляска, надявам се, също да допринасят за тази цел.“

Той сподели, че вече е информирал Си в неделя за постигнатите резултати от разговорите му с Тръмп и за работата, която „вече е в ход“ за разрешаване на конфликта, и ще предостави повече подробности в двустранни срещи с китайския лидер и други.

„За да бъде решението на украинския въпрос устойчиво и дългосрочно, трябва да се съблюдават коренните причини за кризата.“

Част от източника на конфликта „се крие в продължаващите опити на Запада да включи Украйна в НАТО“, повтори Путин.

