Руският президент Владимир Путин заяви, че „разбирателствата“, постигнати с американския президент Доналд Тръмп на среща на върха през август, отварят път към мир в Украйна, който той ще обсъди с лидерите, присъстващи на регионална среща на върха в Китай.

Путин, индийският премиер Нарендра Моди и лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна Азия и Югоизточна Азия участват във форума на Шанхайската организация за сътрудничество в град Тиендзин, организиран от президента Си Дзинпин.

„Високо оценяваме усилията и предложенията от страна на Китай и Индия, насочени към улесняване на разрешаването на украинската криза“, заяви Путин на форума.

„Разбирателствата, постигнати на неотдавнашната среща между Русия и САЩ в Аляска, надявам се, също да допринасят за тази цел.“