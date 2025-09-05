ПОЛИТИКА
Франция е съдена заради неспособността си да предотврати геноцида в Газа
Асоциацията на юристите за спазване на международното право (JURDI) подаде иск в Парижкия административен съд срещу френското правителство за неспособността му да предотврати геноцида на Израел в Газа.
Деца с празни съдове чакат на опашка за храна, раздавана от благотворителна организация в бежанския лагер Нусейрат, Газа, на 4 септември 2025 г. / AA
5 септември 2025

Бенжамен Фиорини, генерален секретар на Асоциацията на юристите за спазване на международното право (JURDI), обяви, че асоциацията е подала иск в Парижкия административен съд срещу френското правителство за неспособността му да предотврати геноцида на Израел в Газа.

Докато атаките на Израел срещу Газа продължават, Франция е подложена на критики за това, че продължава да изпраща части за оръжия на Израел, приема израелския президент Исак Херцог и позволява на самолета на премиера Бенямин Нетаняху да прелита над френска територия.

По време на почти ежеседмични демонстрации в Париж и други френски градове, пропалестински поддръжници скандират лозунги като „Израел убиец, Макрон съучастник“, призовавайки за санкции срещу Израел.

Във вторник JURDI подаде жалба в Парижкия административен съд, обвинявайки френската държава, че не е изпълнила задължението си да предотврати геноцида в Газа.

В изявление за Anadolu, Фиорини заяви: „Обърнахме се към Парижкия административен съд, като поискахме той да осъди френската държава за неспособността ѝ да изпълни задължението си да предотврати геноцида в Газа.“

Фиорини подчерта, че задължението за предотвратяване на геноцид е заложено в Конвенцията за предотвратяване и наказание на геноцида от 9 декември 1948 г., на която Франция е подписала, и която е правно обвързваща за всички държави, включително Франция.

„Франция е напълно наясно със съществуването на сериозен риск от геноцид“

Фиорини припомни, че в решението си от 30 април 2024 г. Международният съд подчертава, че задължението за предотвратяване на геноцид изисква държавите, подписали конвенцията, които знаят или би трябвало да знаят за сериозен риск от геноцид, да използват всички разумни средства, за да го избегнат.

„Неоспоримо е, че Франция е напълно наясно със съществуването на сериозен риск от геноцид, поне от заповедта на Международния съд от 26 януари 2024 г.“, каза той.

Той отбеляза, че решението на Международния съд установява риск от геноцид от страна на Израел срещу палестинското население в Газа и че Франция не може да игнорира изключителната последователност на докладите от граждански организации и международни експерти, които заключават, че в региона се извършва геноцид.

„Очевидно е, че Франция не е използвала 'всички разумно достъпни средства', за да предотврати геноцида“, каза Фиорини, отбелязвайки, че не са направени промени във френските дипломатически, военни, икономически или търговски отношения с Израел.

Той добави, че Париж не е създал никакъв механизъм за идентифициране и премахване на факторите, които биха могли да допринесат за извършването на геноцид в Газа.

JURDI, обясни той, иска съдът да нареди на френското правителство да предприеме конкретни стъпки за изпълнение на задължението си да предотврати Израел да извърши геноцид в Газа.

Асоциацията иска Франция да бъде глобена с около 11 600 долара за всеки ден, в който не изпълнява това задължение, добави той.

„Тези мерки, независимо дали са в дипломатическата, военната, икономическата, търговската, финансовата, технологичната, научната или академичната сфера, трябва по-специално да гарантират, че френските публични и частни субекти не предоставят никаква помощ или подкрепа за извършването на това престъпление“, каза той.

