Бенжамен Фиорини, генерален секретар на Асоциацията на юристите за спазване на международното право (JURDI), обяви, че асоциацията е подала иск в Парижкия административен съд срещу френското правителство за неспособността му да предотврати геноцида на Израел в Газа.

Докато атаките на Израел срещу Газа продължават, Франция е подложена на критики за това, че продължава да изпраща части за оръжия на Израел, приема израелския президент Исак Херцог и позволява на самолета на премиера Бенямин Нетаняху да прелита над френска територия.

По време на почти ежеседмични демонстрации в Париж и други френски градове, пропалестински поддръжници скандират лозунги като „Израел убиец, Макрон съучастник“, призовавайки за санкции срещу Израел.

Във вторник JURDI подаде жалба в Парижкия административен съд, обвинявайки френската държава, че не е изпълнила задължението си да предотврати геноцида в Газа.

В изявление за Anadolu, Фиорини заяви: „Обърнахме се към Парижкия административен съд, като поискахме той да осъди френската държава за неспособността ѝ да изпълни задължението си да предотврати геноцида в Газа.“

Фиорини подчерта, че задължението за предотвратяване на геноцид е заложено в Конвенцията за предотвратяване и наказание на геноцида от 9 декември 1948 г., на която Франция е подписала, и която е правно обвързваща за всички държави, включително Франция.

„Франция е напълно наясно със съществуването на сериозен риск от геноцид“

Фиорини припомни, че в решението си от 30 април 2024 г. Международният съд подчертава, че задължението за предотвратяване на геноцид изисква държавите, подписали конвенцията, които знаят или би трябвало да знаят за сериозен риск от геноцид, да използват всички разумни средства, за да го избегнат.