Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря скоро по телефона с руския си колега Владимир Путин, след разговора си по-рано през деня с Володимир Зеленски и европейски лидери.

"Ще има, да“, каза Тръмп на репортер, питайки го дали ще разговаря с кремълския лидер в близко бъдеще, в кулоарите на вечеря с видни американски технологични ръководители в Белия дом.

Изявлението му дойде, след руската атака с дрон в Старосалтивски окръг в североизточната украинска Харковска област, в четвъртък вечер, съобщи областният управител Олег Синегубов в приложението “Телеграм”.

"В резултат на удара с дрона загинаха двама мъже и една жена . Освен това двама мъже бяха ранени. По предварителна информация, ударени са били работници от пътната служба”, посочи Синегубов.

По-рано същия ден двама служители на Датския съвет за бежанци и мигранти загинаха в северния Черниговски регион на Украйна, при руски ракетен удари по зона, която се разминираше.

Местните власти заявиха, че жертвите са били хуманитарни работници, докато руското министерство на отбраната отрече твърдението, настоявайки, че е било ударено място за изстрелване на дългобойни дронове.