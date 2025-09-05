Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря скоро по телефона с руския си колега Владимир Путин, след разговора си по-рано през деня с Володимир Зеленски и европейски лидери.
"Ще има, да“, каза Тръмп на репортер, питайки го дали ще разговаря с кремълския лидер в близко бъдеще, в кулоарите на вечеря с видни американски технологични ръководители в Белия дом.
Изявлението му дойде, след руската атака с дрон в Старосалтивски окръг в североизточната украинска Харковска област, в четвъртък вечер, съобщи областният управител Олег Синегубов в приложението “Телеграм”.
"В резултат на удара с дрона загинаха двама мъже и една жена . Освен това двама мъже бяха ранени. По предварителна информация, ударени са били работници от пътната служба”, посочи Синегубов.
По-рано същия ден двама служители на Датския съвет за бежанци и мигранти загинаха в северния Черниговски регион на Украйна, при руски ракетен удари по зона, която се разминираше.
Местните власти заявиха, че жертвите са били хуманитарни работници, докато руското министерство на отбраната отрече твърдението, настоявайки, че е било ударено място за изстрелване на дългобойни дронове.
Въздушните тревоги останаха активни до петък сутринта в Харковска, Черниговска, Запорожка , Днепропетровска и Сумска области.
Ударите бяха нанесени на фона на подновените усилия на европейските лидери да окажат натиск върху руския президент Владимир Путин за постигане на примирие или мирно споразумение.
Една част от "Коалицията на желаещите" обхваща около 30 държави, които подкрепят Украйн обещаха в четвъртък да допринесат за т. нар. гаранционна сила, която ще бъде разположена в Украйна след евентуално мирно споразумение, с цел да се предотврати по-нататъшна руска агресия.
Но паралелно на това нарастват опасенията, че Москва има малък интерес към преговори. Путин даде сигнал по време на посещението си в Пекин тази седмица, че Русия ще продължи да се бори, ако не бъдат постигнати приемливи условия за мир.
Войната в Украйна навлиза в третата си година, като десетки хиляди са загинали, а милиони са разселени.
Докато западните лидери продължават да настояват за уреждане на конфликта, последните удари подчертаха продължаващата интензивност на войната.