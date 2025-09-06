Израелските геноцидни атаки срещу Газа не биха могли да продължат без глобално съучастие, според бившия специален докладчик на ООН за окупираните палестински територии.

Говорейки на Трибунала за геноцид, двудневно събитие, което разглежда военните престъпления на Израел в Газа и „ролята на Обединеното кралство в геноцида“, Ричард Фолк заяви, че е много обнадежден от Трибунала за Газа в Обединеното кралство.

Фолк е президент на Трибунала за Газа, различна инициатива, която цели да събуди гражданското общество за неговата отговорност и възможност да спре геноцида на Израел в Газа, докато Трибуналът за геноцид разглежда „ролята на Обединеното кралство в геноцида в Газа“.

Отбелязвайки, че Трибуналът за Газа ще проведе финална сесия за геноцида в Истанбул от 23 до 26 октомври, Фолк изрази как неговата група е обнадеждена от Трибунала за Газа в Обединеното кралство.

„(Трибуналът в Обединеното кралство) поставя за първи път правилен акцент върху съучастието на голяма, либерална, демократична държава“, отбеляза той.

„Не мога да подценя значението на такова начинание, защото без това съучастие Израел не би могъл да прави това, което прави.“

Той критикува Обединеното кралство като „срамен правителствен апарат“, заявявайки, че Вашингтон продължава „без двусмислие или колебание“ да предоставя безусловна подкрепа и да действа отвъд обикновеното съучастие, като става агент на разрушителните политики, които се провеждат в Газа до днес.

Коментирайки тежката ситуация в Газа, Фолк отбеляза, че жителите на Газа са заплашени от масов глад в резултат на глад, който беше обявен със закъснение, но официално от Международната класификация за фази на продоволствена сигурност (IPC) миналия месец.

„Ако светът чака още дълго, ще е чакал твърде дълго, и историята ще запомни провала да се отговори на този значим кризисен момент на нашето време“, каза той.

Той също така заяви как дипломатическата подкрепа продължава да се предоставя на Израел, като отбеляза, че третирането на Израел като „нормална държава“ е форма на дипломатическо съучастие, като се има предвид престъпността на неговите действия и неспазването на много ясни авторитетни решения и постановления от най-висшите международни съдилища.