Тръмп обяви, че Маями ще бъде домакин на срещата на върха на Г-20 през 2026 година
Президентът на САЩ заяви, че събирането ще се фокусира върху икономическия просперитет, достъпната енергия и новите технологии, докато нацията отбелязва 250-ата си годишнина.
6 септември 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че срещата на върха на Г-20 през 2026 година ще се проведе в Маями, което ще бъде първият случай от почти две десетилетия, когато Съединените щати ще бъдат домакин на събитието на водещите икономики.

„Докато празнуваме 250-годишнината на нашата нация догодина, Съединените щати ще имат честта да бъдат домакин на срещата на върха на Г-20 тук, в Америка, за първи път от почти 20 години“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Той посочи, че дневният ред ще се фокусира върху „освобождаване на икономическия просперитет чрез премахване на тежките регулации, осигуряване на достъпна енергия и разработване на нови технологии“.

Тръмп сподели, че програмата се подготвя от министъра на финансите Скот Бесент, който описа събитието като концентрирано около „по-малка група“, след като Г-20 се е разширила до „почти Г-100“.

Президентът потвърди, че срещата ще се проведе в неговия голф комплекс Trump National Doral в Маями, но настоя, че няма да извлече печалба от домакинството.

„Мисля, че всички искат да бъде там, защото е точно до летището. Това е най-доброто място. Красиво е“, каза Тръмп.

„Всъщност те поискаха да бъде там, защото мястото е най-доброто, и няма да печелим от това. Няма пари в това. Просто искам всичко да мине добре.“

Обявлението предизвика сравнения с 2019 година, когато по-ранното предложение на Тръмп да бъде домакин на Г-7 на същото място предизвика критики за конфликт на интереси, преди идеята да бъде изоставена.

Този път Тръмп подчерта, че сделката няма да донесе печалба за неговия бизнес.

Маями е център за финансите на Латинска Америка и международната дипломация, а официални лица заявяват, че изборът отразява както достъпността, така и символиката на града.

Срещата ще съвпадне с честванията на 250 години от подписването на Декларацията за независимост през 1776 година.

Последната среща на върха на Г-20, организирана от САЩ, се проведе в Питсбърг през 2009 година по време на администрацията на Обама, след световната финансова криза.

