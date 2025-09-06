Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че срещата на върха на Г-20 през 2026 година ще се проведе в Маями, което ще бъде първият случай от почти две десетилетия, когато Съединените щати ще бъдат домакин на събитието на водещите икономики.

„Докато празнуваме 250-годишнината на нашата нация догодина, Съединените щати ще имат честта да бъдат домакин на срещата на върха на Г-20 тук, в Америка, за първи път от почти 20 години“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Той посочи, че дневният ред ще се фокусира върху „освобождаване на икономическия просперитет чрез премахване на тежките регулации, осигуряване на достъпна енергия и разработване на нови технологии“.

Тръмп сподели, че програмата се подготвя от министъра на финансите Скот Бесент, който описа събитието като концентрирано около „по-малка група“, след като Г-20 се е разширила до „почти Г-100“.

Президентът потвърди, че срещата ще се проведе в неговия голф комплекс Trump National Doral в Маями, но настоя, че няма да извлече печалба от домакинството.

„Мисля, че всички искат да бъде там, защото е точно до летището. Това е най-доброто място. Красиво е“, каза Тръмп.