СВЯТ
2 мин. четене
Двама японски боксьори починаха от мозъчни травми на една и съща гала вечер в Токио
Шигетоши Котари почина в петък, а Хиромаса Уракава в събота, след като бяха контузени в битките си в зала "Коракуен" в Токио на 2 август
Двама японски боксьори починаха от мозъчни травми на една и съща гала вечер в Токио
Според местните медии, Уракава е починал в събота вечер. (Изображение: генерирано с изкуствен интелект) / Others
11 август 2025

Двама японски боксьори, Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава починаха няколко дни след като получиха мозъчни травми по време на двубои, проведени в една и съща вечер в Токио – миналата събота, 2 август, съобщиха официални лица.

И двамата бяха откарани в болница, където претърпяха мозъчни операции.

Котари, който завърши наравно след 12 рунда срещу сънародника си Ямато Хата, загуби съзнание и скоро след това "почина в 10:59 часа на 8 август", съобщи боксовата му зала на своя уебсайт в събота.

„Той направи всичко възможно, за да си проправи след операцията и лечението, което получаваше в болница в Токио поради остър субдурален хематом", се казва в публикацията на залата.

Препоръчано

Уракава почина седмица след като беше нокаутиран в осмия рунд срещу Йоджи Сайто и „трагично почина от нараняванията, получени по време на мача“, съобщи Световната боксова организация (WBO) в публикация в Инстаграм в неделя.

Уракава почина в събота вечер, според местни медийни съобщения

„Тази сърцераздирателна новина идва само дни след смъртта на Шигетоши Котари, който почина от наранявания, получени по време на мача му на същото събитие“, заяви WBO, добавяйки, че изразява „най-дълбоки съболезнования на семействата, приятелите и японската боксова общност“.

Цуйоши Ясукочи, генерален секретар на Японската боксова комисия (JBC), заяви пред местни медии след хоспитализацията им, че вероятно „за първи път в Япония двама боксьори са претърпели операции с отваряне на черепа заради наранявания на едно и също събитие“.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us