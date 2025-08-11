Двама японски боксьори, Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава починаха няколко дни след като получиха мозъчни травми по време на двубои, проведени в една и съща вечер в Токио – миналата събота, 2 август, съобщиха официални лица.
И двамата бяха откарани в болница, където претърпяха мозъчни операции.
Котари, който завърши наравно след 12 рунда срещу сънародника си Ямато Хата, загуби съзнание и скоро след това "почина в 10:59 часа на 8 август", съобщи боксовата му зала на своя уебсайт в събота.
„Той направи всичко възможно, за да си проправи след операцията и лечението, което получаваше в болница в Токио поради остър субдурален хематом", се казва в публикацията на залата.
Уракава почина седмица след като беше нокаутиран в осмия рунд срещу Йоджи Сайто и „трагично почина от нараняванията, получени по време на мача“, съобщи Световната боксова организация (WBO) в публикация в Инстаграм в неделя.
Уракава почина в събота вечер, според местни медийни съобщения
„Тази сърцераздирателна новина идва само дни след смъртта на Шигетоши Котари, който почина от наранявания, получени по време на мача му на същото събитие“, заяви WBO, добавяйки, че изразява „най-дълбоки съболезнования на семействата, приятелите и японската боксова общност“.
Цуйоши Ясукочи, генерален секретар на Японската боксова комисия (JBC), заяви пред местни медии след хоспитализацията им, че вероятно „за първи път в Япония двама боксьори са претърпели операции с отваряне на черепа заради наранявания на едно и също събитие“.