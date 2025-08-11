Двама японски боксьори, Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава починаха няколко дни след като получиха мозъчни травми по време на двубои, проведени в една и съща вечер в Токио – миналата събота, 2 август, съобщиха официални лица.

И двамата бяха откарани в болница, където претърпяха мозъчни операции.

Котари, който завърши наравно след 12 рунда срещу сънародника си Ямато Хата, загуби съзнание и скоро след това "почина в 10:59 часа на 8 август", съобщи боксовата му зала на своя уебсайт в събота.

„Той направи всичко възможно, за да си проправи след операцията и лечението, което получаваше в болница в Токио поради остър субдурален хематом", се казва в публикацията на залата.