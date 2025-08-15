Руският президент Владимир Путин приветства севернокорейските войници, воюващи в Украйна, наричайки ги „героични“ в писмо до Ким Чен Ун, съобщиха севернокорейските държавни медии в петък.
В писмо, отбелязващо годишнината от освобождението на Корея от японско владичество, Путин припомни как частите на Съветската Червена армия и севернокорейските сили са се борили заедно, за да сложат край на колониалната окупация на Япония.
„Връзките на войнствено приятелство, добра воля и взаимопомощ, които бяха укрепени в дните на войната преди много години, остават здрави и надеждни дори днес“, заяви Путин в писмо, разкрито от севернокорейските държавни медии.
„Това беше напълно доказано от героичното участие на войниците на севернокорейските войници в освобождаването на територията на Курска област от украинските окупатори“, каза той, цитиран от новинарската агенция KCNA.
„Руският народ ще пази завинаги спомена за тяхната храброст и саможертва“, е подчертано в писмото.
Путин добави, че двете страни ще продължат „да действат съвместно и ефективно, защитавайки своя суверенитет и да допринасят значително за установяването на справедлив и многополюсен световен ред“.
Русия и Северна Корея изграждат все по-близки връзки, като двете страни подписаха пакт за взаимна отбрана миналата година, когато Путин посети изолираната държава.
През април Северна Корея за първи път потвърди, че е изпратила контингент от свои войници на фронтовата линия в Украйна, редом с руските войски.
Южнокорейски и западни разузнавателни агенции съобщиха, че Пхенян е изпратил над 10 000 войници в Курска област на Русия през 2024 г., заедно с артилерийски снаряди, ракети и системи за далекобойни ракети.
Около 600 севернокорейски войници са били убити, а хиляди други ранени, докато се сражават за Русия, съобщиха от Сеул.
„Отлични войници“
Писмото от Путин бе придружено от посещение на руска делегация в Пхенян, където председателят на Дума благодари на Ким за изпращането на „отлични войници“ в Украйна, съобщи KCNA.
Делегацията на Вячеслав Володин пристигна в четвъртък и бе посрещната с военен почетен караул по повод „80-годишнината от освобождението на Корея“.
Володин благодари на Ким за „изпращането на отлични войници за операциите по освобождаването на Курск за прогонване на украинските агресори“, според KCNA.
Той добави, че Русия никога няма да забрави севернокорейските войници „които са се сражавали с цената на живота си в Русия“.
Ким, от своя страна, заяви, че посещението на делегацията ще насърчи „развитието на отношенията между КНДР и Русия вече на ново ниво“.
Той също така спомена, че е провел телефонен разговор с Путин преди два дни, като са се съгласили за разширено двустранно сътрудничество и „по-тесен контакт и комуникация между държавните ръководства“.
Разговорът се е състоял преди три дни петъчната среща на върха между Путин и Тръмп, първата между действащ американски и руски президент от 2021 г., докато Тръмп се стреми да посредничи за прекратяване на повече от тригодишната война на Русия в Украйна.