Руският президент Владимир Путин приветства севернокорейските войници, воюващи в Украйна, наричайки ги „героични“ в писмо до Ким Чен Ун, съобщиха севернокорейските държавни медии в петък.

В писмо, отбелязващо годишнината от освобождението на Корея от японско владичество, Путин припомни как частите на Съветската Червена армия и севернокорейските сили са се борили заедно, за да сложат край на колониалната окупация на Япония.

„Връзките на войнствено приятелство, добра воля и взаимопомощ, които бяха укрепени в дните на войната преди много години, остават здрави и надеждни дори днес“, заяви Путин в писмо, разкрито от севернокорейските държавни медии.

„Това беше напълно доказано от героичното участие на войниците на севернокорейските войници в освобождаването на територията на Курска област от украинските окупатори“, каза той, цитиран от новинарската агенция KCNA.

„Руският народ ще пази завинаги спомена за тяхната храброст и саможертва“, е подчертано в писмото.

Путин добави, че двете страни ще продължат „да действат съвместно и ефективно, защитавайки своя суверенитет и да допринасят значително за установяването на справедлив и многополюсен световен ред“.

Русия и Северна Корея изграждат все по-близки връзки, като двете страни подписаха пакт за взаимна отбрана миналата година, когато Путин посети изолираната държава.

През април Северна Корея за първи път потвърди, че е изпратила контингент от свои войници на фронтовата линия в Украйна, редом с руските войски.

Южнокорейски и западни разузнавателни агенции съобщиха, че Пхенян е изпратил над 10 000 войници в Курска област на Русия през 2024 г., заедно с артилерийски снаряди, ракети и системи за далекобойни ракети.

Около 600 севернокорейски войници са били убити, а хиляди други ранени, докато се сражават за Русия, съобщиха от Сеул.