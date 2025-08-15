Наводнения, предизвикани от проливни дъждове, връхлетяха северозападен Пакистан рано в петък, като отнеха живота на поне 15 души, а други 17 са в неизвестност, съобщиха от спасителните служби.

Обилните валежи и внезапните порои причиниха масови наводнения в района Техсил Саларзай на окръг Баджаур, при което бяха отнесени няколко къщи, се казва в изявление на „Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa“ (KP).

„До момента осем души са загинали, четирима са ранени, а 17 са изчезнали“, се допълва в изявлението.

„Ранените са транспортирани до местни болници, докато продължават спасително-издирвателните дейности на изчезналите“, заяви Амджид Хан, окръжен служител на Rescue 1122.

В друг инцидент, най-малко петима души загинаха, а четирима са ранени, след като къща се срути в района Сори Пау в окръг Дир Лоуър след обилни валежи.