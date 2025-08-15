СВЯТ
Наводненията в Пакистан отнеха живота на 15 души, 17 са в неизвестност
Местните власти съобщават за осем жертви в Баджаур, двама в Маншехра и петима в районите на Лоуър Дир в провинция Хайбер Пахтунхва.
Наводнения, предизвикани от обилни валежи, връхлетяха северозападен Пакистан. / Reuters
15 август 2025

Наводнения, предизвикани от проливни дъждове, връхлетяха северозападен Пакистан рано в петък, като отнеха живота на поне 15 души, а други 17 са в неизвестност, съобщиха от спасителните служби.

Обилните валежи и внезапните порои причиниха масови наводнения в района Техсил Саларзай на окръг Баджаур, при което бяха отнесени няколко къщи, се казва в изявление на „Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa“ (KP).

„До момента осем души са загинали, четирима са ранени, а 17 са изчезнали“, се допълва в изявлението.

„Ранените са транспортирани до местни болници, докато продължават спасително-издирвателните дейности на изчезналите“, заяви Амджид Хан, окръжен служител на Rescue 1122.

В друг инцидент, най-малко петима души загинаха, а четирима са ранени, след като къща се срути в района Сори Пау в окръг Дир Лоуър след обилни валежи.

Двама души загинаха, а един бе ранен, когато автомобил беше отнесен от наводнение в окръг Маншера (КР).

Последните жертви увеличиха общия брой на загиналите в страната до 328 души от началото на мусонния сезон на 26 юни. Над 740 души са ранени, съобщава Националната агенция за управление на бедствия.

По-голямата част от жертвите - 164, и над 582 - ранени са регистрирани в източната провинция Пенджаб, която е най-силно засегната от мусонните дъждове.

Проливните дъждове предизвикаха и свлачища на различни места в KP и региона Гилгит-Балтистан, като властите се борят да евакуират блокираните хора в различни райони.

Мусонните дъждове, които обикновено продължават от юни до септември, често причиняват разрушения в Южна Азия, включително Пакистан, но през последните години климатичните промени допълнително ги правят все по-непредсказуеми и интензивни.

