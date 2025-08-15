Турската радио и телевизионна корпорация (TRT) засне ексклузивни въздушни кадри, които разкриват мащаба на разрушенията в Газа поради бруталната военна офанзива на Израел, продължаваща от октомври 2023 г.

Репортерът Мюджахит Айдемир и операторът Осман Екен документираха сцените по време на въздушен хуманитарен полет на Йордания, показвайки как Газа е буквално заличена – в резултат на израелски атаки по въздух, суша и море, които са убили десетки хиляди и са превърнали цели квартали в развалини.

Данни от местните здравни власти показват, че от 7 октомври 2023 г. насам най-малко 61 776 палестинци са убити, а 154 906 са ранени при израелски удари. Смята се, че хиляди все още са под отломките на срутените сгради.

Хуманитарната криза се задълбочава от месеци наред продължаващата блокада, която сериозно ограничава достъпа на храна, вода, лекарства и други жизненоважни стоки. Хуманитарни организации предупреждават за условия, наподобяващи гладомор, като до момента са докладвани най-малко 239 смъртни случая от глад, сред които най-малко 106 са деца. Само през последните 24 часа още петима души — четирима от тях деца — са починали от глад.

Според ООН и хуманитарни групи, 88% от инфраструктурата на Газа е унищожена.