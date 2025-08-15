Шест водещи университета във Великобритания бяха обвинени в крайна репресия срещу активизма в подкрепа на Палестина, според нов доклад, публикуван от Social Innovators for Justice (SI4J), базирана във Великобритания активистка група, която се фокусира върху насърчаването на човешките права и предизвикването на корпоративно и институционално съучастие в несправедливостта.

University College London (UCL): Университетски колеж Лондон Queen Mary University of London: Лондонски университет „Кралица Мери“, University of Bristol: Бристолски университет, London School of Economics: Лондонско училище по икономика и политически науки, Oxford: Оксфордски университет и Cambridge: Кеймбриджки университет получиха над 75 % в комбинираните мерки за репресия и съучастие.

Университетски колеж Лондон оглави списъка със 100 процента репресивен резултат и най-голям брой арести на студенти, свързани с активизъм за Палестина, като полицията е била извикана да арестува 16 студенти.

Лондонски университет „Кралица Мери“ (92,5 %), Бристолски университет (86,3 %) и Лондонско училище по икономика и политически науки (78,9 %) също са сред най-репресивните институции.

„Таблицата за репресии в университетите на Обединеното кралство 2025“, която класира 139 университета, оценява както начина, по който университетите потискат активизма на персонала и студентите в подкрепа на Газа, така и техните финансови или изследователски връзки с оръжейни компании, замесени във военни конфликти.

Кейтлин Мери, съосновател на SI4J и мениджър по технологии за обучение в Brunel University, описва констатациите като „систематичен опит за заглушаване на всеки, който се застъпва за Газа“.