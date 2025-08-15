Шест водещи университета във Великобритания бяха обвинени в крайна репресия срещу активизма в подкрепа на Палестина, според нов доклад, публикуван от Social Innovators for Justice (SI4J), базирана във Великобритания активистка група, която се фокусира върху насърчаването на човешките права и предизвикването на корпоративно и институционално съучастие в несправедливостта.
University College London (UCL): Университетски колеж Лондон Queen Mary University of London: Лондонски университет „Кралица Мери“, University of Bristol: Бристолски университет, London School of Economics: Лондонско училище по икономика и политически науки, Oxford: Оксфордски университет и Cambridge: Кеймбриджки университет получиха над 75 % в комбинираните мерки за репресия и съучастие.
Университетски колеж Лондон оглави списъка със 100 процента репресивен резултат и най-голям брой арести на студенти, свързани с активизъм за Палестина, като полицията е била извикана да арестува 16 студенти.
Лондонски университет „Кралица Мери“ (92,5 %), Бристолски университет (86,3 %) и Лондонско училище по икономика и политически науки (78,9 %) също са сред най-репресивните институции.
„Таблицата за репресии в университетите на Обединеното кралство 2025“, която класира 139 университета, оценява както начина, по който университетите потискат активизма на персонала и студентите в подкрепа на Газа, така и техните финансови или изследователски връзки с оръжейни компании, замесени във военни конфликти.
Кейтлин Мери, съосновател на SI4J и мениджър по технологии за обучение в Brunel University, описва констатациите като „систематичен опит за заглушаване на всеки, който се застъпва за Газа“.
„Това не са просто изолирани инциденти – това е култура на страх, в която персоналът и студентите биват наказвани за показване на солидарност с жертвите на държавно насилие,“ каза Мери в изявление, споделено от SI4J с TRT World.
Оксфорд, Кеймбридж и Imperial College London също се нареждат близо до върха на таблицата, като всеки от тях получава над 65 %, когато репресията и съучастието се комбинират.
Данните са събрани от искания за достъп до информация, свидетелства на студенти, записи на протести, дисциплинарни доклади и разкрития за инвестиции.
Всеки университет е получил резултат за репресии (въз основа на това как са третирали активизма за Палестина) и резултат за съучастие (въз основа на техните връзки с компании, замесени във война, окупация или нарушения на човешките права), които след това са комбинирани в общ резултат.
Хамза Юсуф, палестински журналист в Declassified, каза: „Геноцидът на Израел в Газа се е възползвал от култура на репресия. Една от арените, където това е особено осезаемо, са университетите. Работата на SI4J е изключително важна за разкриването на това кои институции са използвали този критичен момент в историята, за да заглушат тези, които се застъпват за потиснатите в полза на потисниците. Разплата идва, и тези документи и архиви ще бъдат незаменими тогава.“
SI4J призовава за спешни обществени разследвания, етични инвестиционни политики и национални защити за активистите в университетите.