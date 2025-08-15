СВЯТ
Водещи университети във Великобритания са критикувани за репресии срещу солидарността с Палестина
Нов доклад на "Социални иноватори за справедливост" разкрива широко разпространени репресии срещу активизма в подкрепа на Палестина и връзки с оръжейната индустрия в шест водещи британски университета, като призовава за спешни реформи.
Жена минаваща край палатки в Оксфордския университет, докато студенти окупират части от британски университетски кампуси. / Reuters
15 август 2025

Шест водещи университета във Великобритания бяха обвинени в крайна репресия срещу активизма в подкрепа на Палестина, според нов доклад, публикуван от Social Innovators for Justice (SI4J), базирана във Великобритания активистка група, която се фокусира върху насърчаването на човешките права и предизвикването на корпоративно и институционално съучастие в несправедливостта.

University College London (UCL): Университетски колеж Лондон Queen Mary University of London: Лондонски университет „Кралица Мери“, University of Bristol: Бристолски университет, London School of Economics: Лондонско училище по икономика и политически науки, Oxford: Оксфордски университет и Cambridge: Кеймбриджки университет получиха над 75 % в комбинираните мерки за репресия и съучастие.

Университетски колеж Лондон оглави списъка със 100 процента репресивен резултат и най-голям брой арести на студенти, свързани с активизъм за Палестина, като полицията е била извикана да арестува 16 студенти.

Лондонски университет „Кралица Мери“ (92,5 %), Бристолски университет (86,3 %) и Лондонско училище по икономика и политически науки (78,9 %) също са сред най-репресивните институции.

СвързаниTRT Global - Cardiff University accused of spying on pro-Palestine protesters, staff

„Таблицата за репресии в университетите на Обединеното кралство 2025“, която класира 139 университета, оценява както начина, по който университетите потискат активизма на персонала и студентите в подкрепа на Газа, така и техните финансови или изследователски връзки с оръжейни компании, замесени във военни конфликти.

Кейтлин Мери, съосновател на SI4J и мениджър по технологии за обучение в Brunel University, описва констатациите като „систематичен опит за заглушаване на всеки, който се застъпва за Газа“.

„Това не са просто изолирани инциденти – това е култура на страх, в която персоналът и студентите биват наказвани за показване на солидарност с жертвите на държавно насилие,“ каза Мери в изявление, споделено от SI4J с TRT World.

Оксфорд, Кеймбридж и Imperial College London също се нареждат близо до върха на таблицата, като всеки от тях получава над 65 %, когато репресията и съучастието се комбинират.

Данните са събрани от искания за достъп до информация, свидетелства на студенти, записи на протести, дисциплинарни доклади и разкрития за инвестиции.

Всеки университет е получил резултат за репресии (въз основа на това как са третирали активизма за Палестина) и резултат за съучастие (въз основа на техните връзки с компании, замесени във война, окупация или нарушения на човешките права), които след това са комбинирани в общ резултат.

СвързаниTRT Global - How pro-Palestinian students at an Irish university had their day

Хамза Юсуф, палестински журналист в Declassified, каза: „Геноцидът на Израел в Газа се е възползвал от култура на репресия. Една от арените, където това е особено осезаемо, са университетите. Работата на SI4J е изключително важна за разкриването на това кои институции са използвали този критичен момент в историята, за да заглушат тези, които се застъпват за потиснатите в полза на потисниците. Разплата идва, и тези документи и архиви ще бъдат незаменими тогава.“

SI4J призовава за спешни обществени разследвания, етични инвестиционни политики и национални защити за активистите в университетите.

