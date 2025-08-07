СВЯТ
2 мин. четене
Бомбен атентат уби двама полицаи в северозападен Пакистан
Атаката идва в момент, когато Пакистан се подготвя за военна операция в Баджур и се бори с нова вълна от насилие, свързано с Техрик-е-Талибан Пакистан, по афганистанската граница.
Хора протестират срещу милитантното насилие и настояват за възстановяване на мира по време на протест в Карачи. / Reuters
преди 15 часа

Мощна бомба, поставена край пътя, порази полицейски автомобил в бивша крепост на пакистанските талибани в северозападната част на Пакистан, близо до границата с Афганистан. При атаката в сряда загинаха най-малко двама полицаи, а 14 други, предимно цивилни минувачи, бяха ранени, съобщиха официални лица.

Инцидентът се случи в град Вана, в района Южен Вазиристан, който е част от провинция Хайбер Пахтунхва, според местния полицейски началник Адам Хан.

През последните седмици терористичната активност в региона значително се засили, отнемайки живота на десетки служители на реда.

Междувременно Пакистан се подготвя за военна операция в съседния район Баджур. Подобни операции в миналото принудиха хиляди жители да напуснат домовете си.

Нито една групировка все още не е поела отговорност за атаката срещу полицията, но подозренията вероятно ще паднат върху пакистанските талибани, известни като Техрик-е-Талибан Пакистан (TTP).

Групировката често атакува силите за сигурност и цивилни в региона.

Техрик-е-Талибан Пакистан (TTP) работи в тясно сътрудничество с афганистанските талибани, които се върнаха на власт в съседен Афганистан през август 2021 г., след изтеглянето на американските войки и силите на НАТО след две десетилетия война.

Оттогава много бойци и лидери на TTP намериха убежище в Афганистан, като някои живеят открито под управлението на талибаните, което засилва позициите на групировката в Пакистан.

