Мощна бомба, поставена край пътя, порази полицейски автомобил в бивша крепост на пакистанските талибани в северозападната част на Пакистан, близо до границата с Афганистан. При атаката в сряда загинаха най-малко двама полицаи, а 14 други, предимно цивилни минувачи, бяха ранени, съобщиха официални лица.

Инцидентът се случи в град Вана, в района Южен Вазиристан, който е част от провинция Хайбер Пахтунхва, според местния полицейски началник Адам Хан.

През последните седмици терористичната активност в региона значително се засили, отнемайки живота на десетки служители на реда.

Междувременно Пакистан се подготвя за военна операция в съседния район Баджур. Подобни операции в миналото принудиха хиляди жители да напуснат домовете си.