Президентът на Южна Корея Лий Дже Мьон заяви, че той и президентът на САЩ Доналд Тръмп са се договорили да модернизират съюза между двете страни по време на срещата на върха във Вашингтон, като обещаха по-тясно сътрудничество в областта на отбраната и икономиката.
Южнокорейският президент в изявление в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), заяви, че Южна Корея ще увеличи бюджета за отбрана, за да трансформира армията си в „умна сила“, способна да се справя с бъдещи военни предизвикателства.
„Съгласихме се, че съюзът трябва да се развива в съответствие с новите заплахи и технологии“, каза Лий относно срещата си с Тръмп, която беше първата им среща на върха, откакто южнокорейският лидер встъпи в длъжност.
Срещата на върха беше съпроводена от няколко значими бизнес съобщения, които подчертават задълбочаващите се връзки между Сеул и Вашингтон.
Големи инвестиции
Южнокорейската компания Samsung Heavy Industries обяви, че е подписала меморандум за разбирателство с базираната в САЩ Vigor Marine Group за поддръжка на кораби за американския флот. Компанията добави, че активно ще преследва съвместно корабостроене с американски партньор.
Hyundai Motor Group съобщи, че ще създаде модерно роботизирано съоръжение в САЩ с годишен производствен капацитет от 30 000 единици. От компанията поясниха, че тази стъпка увеличава общите ѝ инвестиции в САЩ до 26 милиарда долара.
Отделно, Boeing обяви, че е сключила сделка за продажба на 103 самолета на Korean Air, покупка, която подчертава нарастващата роля на Сеул като водещ купувач на американски военни и граждански самолети.
Тръмп приветства тези съобщения, наричайки Южна Корея „голям купувач на американско военно оборудване“.
Преломен момент
Лий заяви, че усилията за модернизация ще включват не само технологии, но и стратегия: „Нашият съюз ще бъде подготвен да се справя с киберзаплахи, предизвикателства в космическата сигурност и нововъзникващи технологии във войната.“
Администрацията на Тръмп настоява съюзниците да допринасят повече за разходите за отбрана и да разширяват покупките си на американски оръжейни системи. Южна Корея, която вече е ключов купувач на американско военно оборудване, постепенно увеличава бюджета си за отбрана през последните години на фона на напрежението със Северна Корея.
Тези новини идват в момент, когато двете страни навигират деликатна дипломация с Китай и Северна Корея. Докато Лий подчерта ангажимента си към диалог с Пхенян, той заяви, че възпирането трябва да остане на преден план.
„Мирът идва чрез сила“, каза Лий. „Нашият съюз със Съединените щати е основата на тази сила.“
Тръмп подчерта, че се надява да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун. „Някога ще го видя. Очаквам с нетърпение да го видя. Той беше много добър с мен“, каза Тръмп пред репортери, като изрази надежда разговорите да се проведат тази година.