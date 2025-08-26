Президентът на Южна Корея Лий Дже Мьон заяви, че той и президентът на САЩ Доналд Тръмп са се договорили да модернизират съюза между двете страни по време на срещата на върха във Вашингтон, като обещаха по-тясно сътрудничество в областта на отбраната и икономиката.

Южнокорейският президент в изявление в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), заяви, че Южна Корея ще увеличи бюджета за отбрана, за да трансформира армията си в „умна сила“, способна да се справя с бъдещи военни предизвикателства.

„Съгласихме се, че съюзът трябва да се развива в съответствие с новите заплахи и технологии“, каза Лий относно срещата си с Тръмп, която беше първата им среща на върха, откакто южнокорейският лидер встъпи в длъжност.

Срещата на върха беше съпроводена от няколко значими бизнес съобщения, които подчертават задълбочаващите се връзки между Сеул и Вашингтон.

Големи инвестиции

Южнокорейската компания Samsung Heavy Industries обяви, че е подписала меморандум за разбирателство с базираната в САЩ Vigor Marine Group за поддръжка на кораби за американския флот. Компанията добави, че активно ще преследва съвместно корабостроене с американски партньор.

Hyundai Motor Group съобщи, че ще създаде модерно роботизирано съоръжение в САЩ с годишен производствен капацитет от 30 000 единици. От компанията поясниха, че тази стъпка увеличава общите ѝ инвестиции в САЩ до 26 милиарда долара.

Отделно, Boeing обяви, че е сключила сделка за продажба на 103 самолета на Korean Air, покупка, която подчертава нарастващата роля на Сеул като водещ купувач на американски военни и граждански самолети.