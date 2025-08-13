Франция, Германия и Великобритания уведомиха ООН, че са готови да въведат отново санкции срещу Иран, освен ако страната не възобнови преговорите с международната общност по отношение на ядрената си програма, съобщи „Файненшъл Таймс“ във вторник.

Външните министри на трите страни – известни колективно като E3 – изпратиха писмо до ООН във вторник, в което предупредиха за възможността от „възстановяване“ на санкциите, ако Техеран не предприеме действия, съобщи весникът.

В него те заявяват, че са предложили на Иран удължаване на срока, за да се избегне автоматичното възстановяване на санкциите по-късно този месец.

„Ние ясно заявихме, че ако Иран не е готов да постигне дипломатическо решение преди края на август 2025 г. или не се възползва от възможността за удължаване на срока, E3 са готови да задействат механизма за бързо възстановяване на рестрикциите“, посочват министрите на трите водещи европейски икономики.