Великобритания, Франция и Германия планират да проведат нови преговори с Иран
Трите европейски страни предупредиха, че ако Иран не се върне на масата за преговори, международните санкции може да бъдат възстановени
Президентът на Франция Макрон, канцлерът на Германия Мерц и британският премиер Стармър на срещата в Хага / Reuters
преди 9 часа

Франция, Германия и Великобритания уведомиха ООН, че са готови да въведат отново санкции срещу Иран, освен ако страната не възобнови преговорите с международната общност по отношение на ядрената си програма, съобщи „Файненшъл Таймс“ във вторник.

Външните министри на трите страни – известни колективно като E3 – изпратиха писмо до ООН във вторник, в което предупредиха за възможността от „възстановяване“ на санкциите, ако Техеран не предприеме действия, съобщи весникът.

В него те заявяват, че са предложили на Иран удължаване на срока, за да се избегне автоматичното възстановяване на санкциите по-късно този месец.

„Ние ясно заявихме, че ако Иран не е готов да постигне дипломатическо решение преди края на август 2025 г. или не се възползва от възможността за удължаване на срока, E3 са готови да задействат механизма за бързо възстановяване на рестрикциите“, посочват министрите на трите водещи европейски икономики.

По време на първия си мандат американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран не може да притежава ядрени оръжия и през 2018 г. се оттегли от ядреното споразумение с Иран от 2015 г., въпреки че защитниците на споразумението твърдяха, че то работи.

От своя страна Техеран настоява, че ядрената му програма е за мирни цели и не желае да създава ядрено оръжие.

