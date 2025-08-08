Потребител на библиотека в Калифорния, който предполагаемо е взел редки китайски ръкописи и е върнал техни копия, е обвинен в кражба на стойност 216 000 долара, съобщиха американските власти в четвъртък.

Джефри Йинг е използвал няколко псевдонима, за да получи достъп до класически произведения, някои от които на над 600 години, в библиотеката на Калифорнийския университет в Лос Анджелис, съобщи министерството на правосъдието.

38-годишният Йинг е вземал ръкописите и се е връщал няколко дни по-късно с фалшификати. Според обвинителните документи, той често е пътувал до Китай малко след това.

"Библиотеката забеляза, че няколко редки китайски ръкописа липсват, а първоначалното разследване показа, че книгите са били последно разглеждани от посетител, който се е представил като 'Алън Фуджимори'," заяви Министерството на правосъдието.

Когато детективи претърсили хотел в района на Лос Анджелис, където Йинг е пребивавал, те открили празни ръкописи, изработени в стила на книгите, които са били взети.