СВЯТ
2 мин. четене
Потребител на американска библиотека замени редки китайски произведения на изкуството с фалшификати
Ако бъде осъден по обвинението за кражба на ценно произведение на изкуството, заподозреният е заплашен до 10 години затвор.
Потребител на американска библиотека замени редки китайски произведения на изкуството с фалшификати
Джефри Йинг от Фримонт, в района на залива, също се оказа, че притежава няколко библиотечни карти на различни имена. / Reuters
преди 8 часа

Потребител на библиотека в Калифорния, който предполагаемо е взел редки китайски ръкописи и е върнал техни копия, е обвинен в кражба на стойност 216 000 долара, съобщиха американските власти в четвъртък.

Джефри Йинг е използвал няколко псевдонима, за да получи достъп до класически произведения, някои от които на над 600 години, в библиотеката на Калифорнийския университет в Лос Анджелис, съобщи министерството на правосъдието.

38-годишният Йинг е вземал ръкописите и се е връщал няколко дни по-късно с фалшификати. Според обвинителните документи, той често е пътувал до Китай малко след това.

"Библиотеката забеляза, че няколко редки китайски ръкописа липсват, а първоначалното разследване показа, че книгите са били последно разглеждани от посетител, който се е представил като 'Алън Фуджимори'," заяви Министерството на правосъдието.

Когато детективи претърсили хотел в района на Лос Анджелис, където Йинг е пребивавал, те открили празни ръкописи, изработени в стила на книгите, които са били взети.

СвързаниTRT Global - Two men charged with stealing famous Banksy artwork from London gallery
Препоръчано

"Правоохранителните органи също така откриха предварително подготвени етикети, известни като инвентарни тагове, свързани със същите ръкописи, които биха могли да се използват за създаване на 'фалшиви' книги, които да се върнат в библиотеката вместо оригиналните книги."

Библиотеките позволяват редки и уникални произведения да бъдат разглеждани на място; те не могат да бъдат вземани вкъщи като обикновени книги.

Йинг, който е от Фримонт, в района на залива Сан Франциско, също е бил намерен с няколко библиотечни карти на различни имена.

Ако бъде осъден за обвинението в кражба на ценно произведение на изкуството, Йинг, който се намира в държавен арест, може да получи до 10 години затвор.

Китай е един от най-бързо развиващите се пазари на изкуство в света, с нарастващ брой държавно одобрени музеи, както и оживен частен пазар, тъй като все по-богатата и националистическа средна класа се стреми да възвърне културното наследство на страната.

СвързаниTRT Global - German court jails five over biggest art heist in modern history
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us