Потребител на библиотека в Калифорния, който предполагаемо е взел редки китайски ръкописи и е върнал техни копия, е обвинен в кражба на стойност 216 000 долара, съобщиха американските власти в четвъртък.
Джефри Йинг е използвал няколко псевдонима, за да получи достъп до класически произведения, някои от които на над 600 години, в библиотеката на Калифорнийския университет в Лос Анджелис, съобщи министерството на правосъдието.
38-годишният Йинг е вземал ръкописите и се е връщал няколко дни по-късно с фалшификати. Според обвинителните документи, той често е пътувал до Китай малко след това.
"Библиотеката забеляза, че няколко редки китайски ръкописа липсват, а първоначалното разследване показа, че книгите са били последно разглеждани от посетител, който се е представил като 'Алън Фуджимори'," заяви Министерството на правосъдието.
Когато детективи претърсили хотел в района на Лос Анджелис, където Йинг е пребивавал, те открили празни ръкописи, изработени в стила на книгите, които са били взети.
"Правоохранителните органи също така откриха предварително подготвени етикети, известни като инвентарни тагове, свързани със същите ръкописи, които биха могли да се използват за създаване на 'фалшиви' книги, които да се върнат в библиотеката вместо оригиналните книги."
Библиотеките позволяват редки и уникални произведения да бъдат разглеждани на място; те не могат да бъдат вземани вкъщи като обикновени книги.
Йинг, който е от Фримонт, в района на залива Сан Франциско, също е бил намерен с няколко библиотечни карти на различни имена.
Ако бъде осъден за обвинението в кражба на ценно произведение на изкуството, Йинг, който се намира в държавен арест, може да получи до 10 години затвор.
Китай е един от най-бързо развиващите се пазари на изкуство в света, с нарастващ брой държавно одобрени музеи, както и оживен частен пазар, тъй като все по-богатата и националистическа средна класа се стреми да възвърне културното наследство на страната.