Китай в петък предупреди лидера на Филипините Фердинанд Маркос-младши да не „играе с огъня“ във връзка с неговите скорошни изказвания относно Тайван.

В изявление Министерството на външните работи на Китай заяви, че в света има само един Китай, а Тайван е неотделима част от него.

„Призоваваме Филипините да се придържат стриктно към принципа за единен Китай и към духа на Китайско-филипинската декларация за установяване на дипломатически отношения, като се въздържат от игра с огъня по въпроси, засягащи основните интереси на Китай“, се казва в съобщението на министерството.

Реакцията на Китай дойде след като президентът на Филипините заяви, че Манила не може да остане безучастна при евентуален конфликт между Китай и САЩ по въпроса с Тайван, поради географското положение и присъствието на филипински граждани на острова.

Маркос заяви в интервюта по време на своето посещение в Индия, че конфликт в Тайванския пролив незабавно ще се превърне в хуманитарен проблем и ще принуди страната му да мобилизира всички ресурси за евакуация на своите граждани.