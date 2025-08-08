Китай в петък предупреди лидера на Филипините Фердинанд Маркос-младши да не „играе с огъня“ във връзка с неговите скорошни изказвания относно Тайван.
В изявление Министерството на външните работи на Китай заяви, че в света има само един Китай, а Тайван е неотделима част от него.
„Призоваваме Филипините да се придържат стриктно към принципа за единен Китай и към духа на Китайско-филипинската декларация за установяване на дипломатически отношения, като се въздържат от игра с огъня по въпроси, засягащи основните интереси на Китай“, се казва в съобщението на министерството.
Реакцията на Китай дойде след като президентът на Филипините заяви, че Манила не може да остане безучастна при евентуален конфликт между Китай и САЩ по въпроса с Тайван, поради географското положение и присъствието на филипински граждани на острова.
Маркос заяви в интервюта по време на своето посещение в Индия, че конфликт в Тайванския пролив незабавно ще се превърне в хуманитарен проблем и ще принуди страната му да мобилизира всички ресурси за евакуация на своите граждани.
Министерството подчерта, че въпросът с Тайван е вътрешен въпрос на Китай и „не подлежи на намеса от други страни“.
„Начинът, по който ще бъде решен въпросът с Тайван е въпрос, който засяга единствено китайския народ и не подлежи на намеса от други страни“, заяви министерството.
Пекин посочи, че филипинските лидери ясно са заявили пред Китай, че страната им твърдо се придържа към политиката за единен Китай, но сега Филипините се отмятат от обещанието си, „пренебрегвайки последствията и продължавайки да участват в погрешни и провокативни думи и действия“.
Китайското външно министерство и китайското посолство в Манила също са отправили официални представяния по въпроса.