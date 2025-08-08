СВЯТ
2 мин. четене
Пекин предупреждава Филипините: Не се намесвайте в Тайван, не си„играйте с огъня“
Реакцията на Пекин идва след изказване на Фердинанд Маркос-младши, че ако възникне конфликт между Китай и САЩ заради Тайван, страната му не може да остане безучастна.
Пекин предупреждава Филипините: Не се намесвайте в Тайван, не си„играйте с огъня“
Китайското знаме се вее пред сграда в Пекин, понеделник, 16 юни 2025 г. / AP
преди 8 часа

Китай в петък предупреди лидера на Филипините Фердинанд Маркос-младши да не „играе с огъня“ във връзка с неговите скорошни изказвания относно Тайван.

В изявление Министерството на външните работи на Китай заяви, че в света има само един Китай, а Тайван е неотделима част от него.

„Призоваваме Филипините да се придържат стриктно към принципа за единен Китай и към духа на Китайско-филипинската декларация за установяване на дипломатически отношения, като се въздържат от игра с огъня по въпроси, засягащи основните интереси на Китай“, се казва в съобщението на министерството.

Реакцията на Китай дойде след като президентът на Филипините заяви, че Манила не може да остане безучастна при евентуален конфликт между Китай и САЩ по въпроса с Тайван, поради географското положение и присъствието на филипински граждани на острова.

СвързаниTRT Global - China and Philippines trade blame in latest South China Sea escalation

Маркос заяви в интервюта по време на своето посещение в Индия, че конфликт в Тайванския пролив незабавно ще се превърне в хуманитарен проблем и ще принуди страната му да мобилизира всички ресурси за евакуация на своите граждани.

Препоръчано

Министерството подчерта, че въпросът с Тайван е вътрешен въпрос на Китай и „не подлежи на намеса от други страни“.

„Начинът, по който ще бъде решен въпросът с Тайван е въпрос, който засяга единствено китайския народ и не подлежи на намеса от други страни“, заяви министерството.

Пекин посочи, че филипинските лидери ясно са заявили пред Китай, че страната им твърдо се придържа към политиката за единен Китай, но сега Филипините се отмятат от обещанието си, „пренебрегвайки последствията и продължавайки да участват в погрешни и провокативни думи и действия“.

Китайското външно министерство и китайското посолство в Манила също са отправили официални представяния по въпроса.

СвързаниTRT Global - Chinese and Philippines collide again in disputed waters, trade blames
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us