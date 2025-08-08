Японски военни кораби акостираха в столицата на Нова Зеландия в петък за първи път от почти 90 години, в рамките на усилията на Токио да задълбочи стратегическите си връзки в южната част на Тихия океан.

Два разрушителя с над 500 членен екипаж на борда влязоха в пристанището на Уелингтън, придружени от новозеландския военен кораб HMNZS Canterbury.

JS Ise и разрушителят JS Suzunami бяха на мисия в Индо-Тихоокеанския регион и пристигнаха от Сидни, където този месец японската армия участва във военни учения заедно с Нова Зеландия, Австралия и други страни.

Посещението в Уелингтън беше церемониално, но се осъществява в момент, когато Япония, чийто единствен съюзник по договор е САЩ, все по-активно се стреми да задълбочи двустранното военно сътрудничество на фона на нарастрващите регионални напрежения.

„Нашите отбранителни сили развиват съвместна дейност не само с Нова Зеландия и Австралия, но и с много страни от Тихоокеанските острови,“ заяви японският посланик в Уелингтън, Макото Осава, пред журналисти в петък.

„Нашата основна цел е свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион“, допълни той.

Думите на посланика последваха обявлението във вторник от правителството на Австралия, че японската компания Mitsubishi Heavy Industries е спечелила търг за договор за строителство на австралийски военни кораби, изпреварвайки германска фирма.