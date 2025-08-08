СВЯТ
Японски военни кораби акостираха в Нова Зеландия за първи път от почти 90 години
Два кораба от Морските сили за самоотбрана на Япония влизат в Уелингтън, Нова Зеландия, за да започнат церемониално посещение на пристанището, петък, 8 август 2025 г. / AP
Японски военни кораби акостираха в столицата на Нова Зеландия в петък за първи път от почти 90 години, в рамките на усилията на Токио да задълбочи стратегическите си връзки в южната част на Тихия океан.

Два разрушителя с над 500 членен екипаж на борда влязоха в пристанището на Уелингтън, придружени от новозеландския военен кораб HMNZS Canterbury.

JS Ise и разрушителят JS Suzunami бяха на мисия в Индо-Тихоокеанския регион и пристигнаха от Сидни, където този месец японската армия участва във военни учения заедно с Нова Зеландия, Австралия и други страни.

Посещението в Уелингтън беше церемониално, но се осъществява в момент, когато Япония, чийто единствен съюзник по договор е САЩ, все по-активно се стреми да задълбочи двустранното военно сътрудничество на фона на нарастрващите регионални напрежения.

„Нашите отбранителни сили развиват съвместна дейност не само с Нова Зеландия и Австралия, но и с много страни от Тихоокеанските острови,“ заяви японският посланик в Уелингтън, Макото Осава, пред журналисти в петък.

„Нашата основна цел е свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион“, допълни той.

Думите на посланика последваха обявлението във вторник от правителството на Австралия, че японската компания Mitsubishi Heavy Industries е спечелила търг за договор за строителство на австралийски военни кораби, изпреварвайки германска фирма.

Докато официалните лица в Канбера заявиха, че японското предложение е най-доброто и най-евтиното, те също го определиха като най-голямото споразумение в отбранителната индустрия между двете страни.

Нова Зеландия също се стреми да укрепи своите стратегическите и военните отношения в Азия като част от от външнополитическа промяна през последните години, което според правителството се обръща повече внимание на сътрудничеството и сигурността в Тихия океан.

Официални представители в Уелингтън обявиха през юли, че е започнала работа по споразумение за отбранителна логистика с Япония, което цели да улесни съвместната работа на военните сили на двете страни.

Японски военни кораби рядко посещават толкова южни части на Тихия океан, но богатите и стратегически важни води на Нова Зеландия, Австралия и по-малките тихоокеански островни държави стават все по-оспорвани от големите световни сили, което ги превръща в арена на ожесточена битка за влияние между Пекин и западните нации.

Въпреки отдалечеността си, Нова Зеландия наскоро беше въвлечена в по-напрегнати въпроси на регионалната сигурност.

През февруари, живи стрелби с китайски военни фрегати в Тасманово море между Нова Зеландия и Австралия предизвикаха тревога сред правителствата на двете страни, след като полети бяха принудени да променят маршрута си в последния момент.

Последното посещение на японски военен кораб в Уелингтън беше през 1936 г., съобщиха от новозеландската армия.

Японски кораб посети най-големия град на Нова Зеландия, Окланд, през 2016 г.

