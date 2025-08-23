СВЯТ
1 мин. четене
Висш член на Даеш убит в северна Сирия
Централното командване на САЩ (CENTCOM) обещава да преследва терористите от Даеш в целия регион.
Висш член на Даеш убит в северна Сирия
Централно командване на САЩ (CENTCOM) / TRT Balkan
23 август 2025

Централното командване на САЩ обяви в петък, че техни сили са ликвидирали високопоставен член на Даеш и ключов финансист по време на операция в Атимах, Северна Сирия.

Операцията, проведена на 19 август, е довела до елиминирането на терорист, който „имал връзки в цялата мрежа на Даеш в региона, представлявайки пряка заплаха за силите на САЩ и Коалицията, както и за новото сирийско правителство“.

Препоръчано

„Ще продължим да преследваме терористите от Даеш с непоколебима решителност в целия регион“, заяви адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Заедно с нашите партньори и съюзници, CENTCOM остава твърдо ангажиран с осигуряването на трайното поражение на Даеш и защитата на територията на САЩ.“

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us