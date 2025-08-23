23 август 2025
Централното командване на САЩ обяви в петък, че техни сили са ликвидирали високопоставен член на Даеш и ключов финансист по време на операция в Атимах, Северна Сирия.
Операцията, проведена на 19 август, е довела до елиминирането на терорист, който „имал връзки в цялата мрежа на Даеш в региона, представлявайки пряка заплаха за силите на САЩ и Коалицията, както и за новото сирийско правителство“.
„Ще продължим да преследваме терористите от Даеш с непоколебима решителност в целия регион“, заяви адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ (CENTCOM).
„Заедно с нашите партньори и съюзници, CENTCOM остава твърдо ангажиран с осигуряването на трайното поражение на Даеш и защитата на територията на САЩ.“