Централното командване на САЩ обяви в петък, че техни сили са ликвидирали високопоставен член на Даеш и ключов финансист по време на операция в Атимах, Северна Сирия.

Операцията, проведена на 19 август, е довела до елиминирането на терорист, който „имал връзки в цялата мрежа на Даеш в региона, представлявайки пряка заплаха за силите на САЩ и Коалицията, както и за новото сирийско правителство“.