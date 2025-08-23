СВЯТ
1 мин. четене
Русия провежда учения в Балтийско море за отблъскване на подводни атаки
Руският флот провежда учения за защита срещу "подводни диверсанти" в Балтийско море, съобщава Министерството на отбраната
Русия провежда учения в Балтийско море за отблъскване на подводни атаки
Русия започва мащабни военноморски учения в Тихия и Северния ледовит океан и Балтийско море. / Reuters
23 август 2025

Руските сили проведоха учение в Балтийско море, което включваше тренировки за отблъскване на подводна атака, съобщи Министерството на отбраната в петък.

Екипи от водолази „демонстрираха умения за откриване и залавяне на група подводни саботьори, както и използване на FPV (дронове с изглед от първо лице) за унищожаване на безпилотни лодки на условен противник“, уточни министерството.

Ученията бяха насочени отчасти към оценка на подразделенията за противодействие на подводни саботажи на военноморските сили, добавиха от ведомството.

Препоръчано

Това беше вторият път този месец, когато Русия провежда военноморски учения с компонент за противодействие на подводници, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 1 август, че е наредил две американски ядрени подводници да се приближат до Русия.

През първата седмица на август руските и китайските военноморски сили проведоха учения за лов и унищожаване на подводница на противника в Японско море.

Министерството на отбраната публикува видео, в което командирът на руския флот, адмирал Александър Моисеев, инспектира учението в Балтийско море, което включваше и тренировка за защита на летище от удари на вражески дронове.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us