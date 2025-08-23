Руските сили проведоха учение в Балтийско море, което включваше тренировки за отблъскване на подводна атака, съобщи Министерството на отбраната в петък.

Екипи от водолази „демонстрираха умения за откриване и залавяне на група подводни саботьори, както и използване на FPV (дронове с изглед от първо лице) за унищожаване на безпилотни лодки на условен противник“, уточни министерството.

Ученията бяха насочени отчасти към оценка на подразделенията за противодействие на подводни саботажи на военноморските сили, добавиха от ведомството.