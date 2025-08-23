Руските сили проведоха учение в Балтийско море, което включваше тренировки за отблъскване на подводна атака, съобщи Министерството на отбраната в петък.
Екипи от водолази „демонстрираха умения за откриване и залавяне на група подводни саботьори, както и използване на FPV (дронове с изглед от първо лице) за унищожаване на безпилотни лодки на условен противник“, уточни министерството.
Ученията бяха насочени отчасти към оценка на подразделенията за противодействие на подводни саботажи на военноморските сили, добавиха от ведомството.
Това беше вторият път този месец, когато Русия провежда военноморски учения с компонент за противодействие на подводници, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 1 август, че е наредил две американски ядрени подводници да се приближат до Русия.
През първата седмица на август руските и китайските военноморски сили проведоха учения за лов и унищожаване на подводница на противника в Японско море.
Министерството на отбраната публикува видео, в което командирът на руския флот, адмирал Александър Моисеев, инспектира учението в Балтийско море, което включваше и тренировка за защита на летище от удари на вражески дронове.