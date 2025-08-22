Доставките на суров петрол от Русия към Унгария по петролопровода „Дружба“ бяха прекъснати след съобщение за атака в близост до границата между Русия и Беларус, съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто.

„През нощта получихме информация, че петролопроводът „Дружба“ на руско-беларуската граница отново е бил атакуван“, заяви Сиярто в публикация във Facebook в петък.

Унгарският външен министър отбеляза, че нападението е извършено в четвъртък вечерта и е третото за кратък период от време. Той предупреди, че атаката представлява сериозна заплаха за енергийната сигурност на Унгария и я определи като опит „да се въвлече Унгария във войната“.

„Няма да позволим това да се случи! Ще продължим да подкрепяме усилията за мир с всички сили и да защитаваме националните си интереси!“, подчерта Сиярто, без да посочва кой стои зад атаката.

Атаката съвпадна с обявеното в същият ден от германските власти арестуване на украински гражданин за предполагаемото му участие в саботажа на подводните газопроводи „Северен поток“ през 2022 г., които доставяха газ от Русия до Европа.