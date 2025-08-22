СВЯТ
Унгария: Няма да бъдем въвлечени във война след атака по петролопровод с руски нефт
Потоците на суров петрол към Унгария бяха прекъснати след трета атака срещу тръбопровода „Дружба“ близо до границата между Русия и Беларус, което предизвика опасения относно енергийните доставки на фона на войната.
Ударите на Украйна по руска помпена станция засилват енергийните рискове в региона. / Reuters
Доставките на суров петрол от Русия към Унгария по петролопровода „Дружба“ бяха прекъснати след съобщение за атака в близост до границата между Русия и Беларус, съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто.

„През нощта получихме информация, че петролопроводът „Дружба“ на руско-беларуската граница отново е бил атакуван“, заяви Сиярто в публикация във Facebook в петък.

Унгарският външен министър отбеляза, че нападението е извършено в четвъртък вечерта и е третото за кратък период от време. Той предупреди, че атаката представлява сериозна заплаха за енергийната сигурност на Унгария и я определи като опит „да се въвлече Унгария във войната“.

„Няма да позволим това да се случи! Ще продължим да подкрепяме усилията за мир с всички сили и да защитаваме националните си интереси!“, подчерта Сиярто, без да посочва кой стои зад атаката.

Атаката съвпадна с обявеното в същият ден от германските власти арестуване на украински гражданин за предполагаемото му участие в саботажа на подводните газопроводи „Северен поток“ през 2022 г., които доставяха газ от Русия до Европа.

Тогава западни официални лица и анализатори бързо обвиниха Русия за атаката срещу „Северен поток“, въпреки че Москва икономически интерес от функционирането на тези тръбопроводи.

Последната атака срещу петролопровода „Дружба“ се случва на фона на продължаващия обмен на удари между Русия и Украйна.

Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди обяви, че украинската армия е ударила нефтопомпената станция „Унеча“ в руския регион Брянск.

Той публикува видео в Telegram, на което се вижда голям пожар в съоръжение с множество резервоари за гориво.

Унгария разчита в голяма степен на руския суров петрол, което прави прекъсването на доставките сериозна заплаха както за националната енергийна сигурност, така и за стабилността в региона.

