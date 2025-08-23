- „Вярвам, че ще проявите същата силна чувствителност, която проявихте към 648-те украински деца, които загубиха живота си във войната в Украйна, и към Газа, където 62 000 невинни цивилни, 18 000 от които деца, бяха брутално убити за две години.“

- „Изключително важно е да изпратите писмо до израелския премиер Нетаняху, съдържащо силен призив за прекратяване на хуманитарната криза в Газа. В тези дни, когато светът преживява общо пробуждане и признаването на Палестина се превърна в глобална воля, вярвам, че вашият призив от името на Газа би бил и изпълнение на историческа отговорност към палестинския народ.“

Съпругата на президента Реджеп Тайип Ердоган, Емине Ердоган, изпрати писмо до , съпругата на президента на САЩ Доналд Тръмп, Мелания Тръмп призоваващо я да прояви чувствителност към хуманитарната криза в Газа, каквато прояви към войната в Украйна. В писмото, което започва с поздрав към Мелания Тръмп с искрена любов и уважение, Емине Ердоган заявява, че сърдечният разговор и любезното гостоприемство на Мелания Тръмп по време на срещата им в Белия дом във Вашингтон, окръг Колумбия, са живи в съзнанието ѝ дори шест години по-късно. Емине Ердоган отбелязва, че публикациите на Тръмп по време на частната им вечеря и разходката им в градината разкриват нейната чувствителност към актуалните проблеми и че тя вижда тази чувствителност и в неотдавнашното писмо на Мелания Тръмп до руския президент Владимир Путин. „Чувствителността, която проявихте към децата сираци в Украйна, е инициатива, която вдъхва надежда в сърцата.“ Емине Ердоган подчерта: „Както заявихте в писмото си, правото на децата да растат в любяща и безопасна среда е универсално и безспорно право. И това право не е привилегия на никой географски регион, раса, етническа идентичност, религиозна група или идеология. Следователно, заставането до потиснатите, които са лишени от това право, е преди всичко изпълнение на голяма отговорност към човешкото семейство. В този контекст, особено като съпруга на лидер, чувствителността, която проявихте към разрушените животи, разпокъсаните семейства и децата, останали сираци вследствие на опустошителните последици от войната в Украйна, е инициатива, която вдъхва надежда в сърцата. Вашата молба да върнете радостните усмивки на украинските деца, които бяха „принудени към тих смях“, е дълбоко смислена. Искам да изразя още по-силно тази важна чувствителност, която проявихте към 648-те украински деца, загубили живота си във войната. Вярвам, че ще демонстрирате това по същия начин за Газа, където 62 000 невинни цивилни, 18 000 от които деца, бяха брутално убити за две години.”

„Представяли ли сте си някога, че един ден ще използваме термина „неизвестен войник“ и за деца?“ Емине Ердоган, подчертавайки, че Газа е сцена на безпрецедентна жестокост и най-болезнения геноцид на нашето време, посочва в писмото си: „Детският фонд на ООН оприличава повърхността на Газа, където на всеки 45 минути се убива дете, на „ад“ за децата, а подземния свят – на „детско гробище“. Мислили ли сте някога, че един ден ще използваме термина „неизвестен войник“, използван за неидентифицирани войници във войни, и за деца? Фразата „неизвестно бебе“, написана върху кефените /бял памучен плат- саваните/ на хиляди деца от Газа, които нямат никой зад гърба си, чиито имена дори не могат да бъдат установени, отваря незаздравими рани в съвестта ни. Тези деца, доведени до дълбоко психологическо опустошение и напълно забравили как да се смеят, крещят в микрофоните, които им подават, че искат да умрат, носейки изтощението от война, с която не могат да се справят в невинните си сърца. Историята записа, че косите на осиротелите деца в Газа са посивявали от неописуемата болка и страх, които са изпитвали. “

Призив": „Изпратете писмо до Нетаняху за Газа“