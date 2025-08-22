Водещият световен орган в сферата на хранителните кризи официално обяви в петък, че най-големият град в Газа е обхванат от глад и че, ако не бъде постигнато прекратяване на огъня и не бъдат премахнати ограниченията върху хуманитарната помощ, той вероятно ще се разпространи в цялата територия.
Интегрираната класификация на фазите на продоволствена сигурност (IPC) съобщи, че гладът вече е факт в град Газа — дом на стотици хиляди палестинци — и че до края на следващия месец може да се разпростре на юг към Дейр ал-Балах и Хан Юнис.
Оценката на IPC идва след месеци предупреждения от хуманитарни организации, че ограниченията на Израел върху хранителните доставки и друга помощ за Газа, както и военната офанзива, водят до високи нива на гладуване сред палестинските цивилни, особено децата.
Обявлението идва на фона на окупацията
Тази мрачна граница — случай, в който IPC потвърждава наличие глад в Близкия изток — със сигурност ще увеличи международния натиск върху Израел, който води жестока война с Хамас от 7 октомври 2023 г.
Израел заяви, че планира скоро да ескалира войната, като завземе град Газа и други крепости на Хамас — ход, който според експерти ще задълбочи кризата с глада.
IPC посочва, че гладът е предизвикан от бойните действия и блокадата на хуманитарната помощ, като е засилен от масовото разселване и срива на производството на храна в Газа, довеждайки до животозастрашаващи нива на глад в цялата територия след 22 месеца война.
Над 41 000 души ще страдат от „тежко“ недохранване
Повече от половин милион души в Газа — около една четвърт от населението — са изправени пред катастрофални нива на глад, а много от тях са в риск да умрат от причини, свързани с недохранване, според доклада на IPC.
Докладът добавя, че 41 000 от тези случаи ще страдат от „тежко“ недохранване - два пъти повече от данните, цитирани в оценката на IPC от май, което ги поставя в „повишен риск от смърт“.
Миналия месец IPC заяви, че в Газа се разгръща „най-лошият сценарий на глад“ , но тогава не направи официално заключение.
Израел продължава да отрича обвиненията
Израелският премиер Бенямин Нетаняху отрече да има глад в Газа, наричайки съобщенията за гладуване „лъжи“, разпространявани от Хамас. След публикуването на снимки на изтощени деца в Газа и доклади за смъртни случаи, свързани с глада, Израел обяви мерки за допускане на повече хуманитарна помощ. Въпреки това ООН и палестинците в Газа заявяват, че помощта, която влиза, е много под необходимото.
Израелската военна агенция, отговаряща за прехвърлянето на помощ в територията, отхвърли доклада в петък, наричайки го „неверен и пристрастен“.
Агенцията, известна като COGAT, отхвърли твърдението, че в Газа има глад, и заяви, че през последните седмици са предприети значителни стъпки за увеличаване на количеството помощ, влизаща в ивицата.
Анализатори: Гладът е умишлен
„Бързо нарастващ брой хора, особено малки деца, умират от предотвратими причини като глад и болести, защото Израел е направил глада централен елемент в кампанията си за контрол над ивицата,“ заяви Крис Нютън, анализатор от Международната кризисна група.
Според него, израелският план за ескалация на войната в град Газа само няколко седмици след предупрежденията за началото на глад там, показва „колко умишлен е този глад и как Израел използва гладуването като оръжие“.
Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че е необходимо допълнително военно напрежение, за да бъдат постигнати целите на Израел – освобождаване на заложниците, държани от Хамас, и пълно елиминиране на въоръжената групировка.
Как се определя дали има глад
Формалното обявяване на глад е рядко срещано. IPC (Интегрираната класификация на фазите на продоволствена сигурност) досега е обявявала наличие на глад в Сомалия през 2011 г., в Южен Судан през 2017 и 2020 г., както и в части от Дарфур, западен Судан, през миналата година.
IPC определя, че в даден район има глад, когато са изпълнени и трите от следните условия:
Най-малко 20% от домакинствата изпитват крайна липса на храна, или на практика гладуват.
Най-малко 30% от децата на възраст между шест месеца и пет години страдат от остро недохранване или т.нар. „изхабяване“ — те са прекалено слаби спрямо ръста си.
Най-малко двама души, или четири деца под пет години, на всеки 10 000, умират ежедневно от глад или от комбинацията между недохранване и болести.
Военната офанзива на Израел и ограниченията върху достъпа до Газа затрудняват събирането на надеждни данни, отбелязват от IPC.
Данните показват ясни доказателства
Анализът на данните от периода от 1 юли до 15 август показва ясни признаци, че са достигнати критични нива на глад и остро недохранване.
Събирането на данни за смъртността е по-трудно, но IPC посочва, че е разумно да се заключи, че необходимите прагове вероятно са достигнати въз основа на наличните доказателства.
IPC предупреди, че до края на септември една трета от населението на Газа може да се окаже изправена пред катастрофални нива на глад.
Алекс де Уол, автор на книгата „Масов глад: история и бъдеще на глада“ и изпълнителен директор на Фондацията за световен мир, заяви, че ако Израел беше позволил на IPC по-добър достъп за събиране на данни, гладът можеше да бъде установен още преди месеци, което би повишило по-ранната световна осведоменост.
„За съжаление, изглежда, че е необходимо експертите да викнат ‘глад!’ преди светът да обърне внимание, но тогава вече ще е твърде късно“, каза той.
Хуманитарният шеф на ООН също заяви, че гладът в Газа „открито се насърчава“ от Израел като „оръжие на войната“ и настоя, че „би могъл да бъде предотвратен, ако ни беше позволено.“
Израелските ограничения се възобновяват
Израел е налагал ограничения върху помощта с различна интензивност през цялата война. През март спря вноса на всички стоки, включително гориво, храна и лекарства, с цел да натисне Хамас да освободи заложниците.
През май ограниченията бяха частично облекчени и Израел твърди, че в момента няма ограничение за броя на камионите с хуманитарна помощ, които могат да влизат в Газа. В същото време бе въведена нова система за доставка на помощ, подкрепена от САЩ, която изисква палестинците да пътуват дълги разстояния и да преминават през израелски военни линии, за да получат помощ.
Традиционните доставчици на помощ, ръководени от ООН, посочват, че доставките са затруднени от израелски военни ограничения и случаи на разграбване, докато престъпници и гладни тълпи блокират конвоите.
Болниците са претоварени
Свидетели, здравни служители и Офисът на ООН за правата на човека съобщават, че стотици хора са били убити от израелски сили, докато са се опитвали да получат помощ, докато Израел твърди, че е стрелял само предупредително и че жертвите са преувеличени.
В последните седмици лекари и медицински сестри в Газа отбелязват нарастващ брой на видимо недохранени пациенти.
Кърсти Блака, австралийска медицинска сестра, която в спешното отделение на болницата „Ал Кудс“ в град Газа през юни, разказва, че в болницата постъпват изтощени мъже без предшестващи заболявания, които изглеждат като тийнейджъри заради глада.
Тя допълва, че липсата на храна се усложнява поради замърсена вода, причиняваща диария и инфекции, а болестите са по-трудни за преодоляване при недохранени хора.
Ако Израел евакуира хора от града преди новата офанзива, хиляди от тях ще бъдат твърде слаби, за да напуснат, предупреждава Блака.
„Поради глада това ще натовари допълнително и без това изтощените организми и ще доведе до смъртта на много палестинци,“ казва тя.
Децата изнемогват
Семейства в град Газа споделят, че наблюдават как близките им изнемогват. Двете деца тийнейджъри на Юсеф Сбетех бяха ранени от осколки при израелски въздушен удар през юни и прекараха последните два месеца в болница.
Докато бяха там, и двамата отслабнаха заради недостатъчното количество храна, казва бащата и добавя, че не може да си позволи да купи повече, тъй като цените на пазара са скочили.
Лекарите уверяват, че децата не са имали предшестващи заболявания.
15-годишната му дъщеря Ая е загубила почти 20 килограма, или около 30% от теглото си, подчертават лекарите ѝ.
Нейният 17-годишен брат Ахмад е отслабнал с около 15 килограма.
Липсата на хранителни добавки и здравословна храна забавя възстановяването им, добавят лекарите.
„Лекарите казват, че ѝ трябват протеини, месо и риба,“ споделя Сбетех, докато седи до изнемощялата си дъщеря. „Но сега не мога да ѝ ги осигуря“, добавя през сълзи майката.