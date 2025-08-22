Водещият световен орган в сферата на хранителните кризи официално обяви в петък, че най-големият град в Газа е обхванат от глад и че, ако не бъде постигнато прекратяване на огъня и не бъдат премахнати ограниченията върху хуманитарната помощ, той вероятно ще се разпространи в цялата територия.

Интегрираната класификация на фазите на продоволствена сигурност (IPC) съобщи, че гладът вече е факт в град Газа — дом на стотици хиляди палестинци — и че до края на следващия месец може да се разпростре на юг към Дейр ал-Балах и Хан Юнис.

Оценката на IPC идва след месеци предупреждения от хуманитарни организации, че ограниченията на Израел върху хранителните доставки и друга помощ за Газа, както и военната офанзива, водят до високи нива на гладуване сред палестинските цивилни, особено децата.

Обявлението идва на фона на окупацията

Тази мрачна граница — случай, в който IPC потвърждава наличие глад в Близкия изток — със сигурност ще увеличи международния натиск върху Израел, който води жестока война с Хамас от 7 октомври 2023 г.

Израел заяви, че планира скоро да ескалира войната, като завземе град Газа и други крепости на Хамас — ход, който според експерти ще задълбочи кризата с глада.

IPC посочва, че гладът е предизвикан от бойните действия и блокадата на хуманитарната помощ, като е засилен от масовото разселване и срива на производството на храна в Газа, довеждайки до животозастрашаващи нива на глад в цялата територия след 22 месеца война.

Над 41 000 души ще страдат от „тежко“ недохранване

Повече от половин милион души в Газа — около една четвърт от населението — са изправени пред катастрофални нива на глад, а много от тях са в риск да умрат от причини, свързани с недохранване, според доклада на IPC.

Докладът добавя, че 41 000 от тези случаи ще страдат от „тежко“ недохранване - два пъти повече от данните, цитирани в оценката на IPC от май, което ги поставя в „повишен риск от смърт“.

Миналия месец IPC заяви, че в Газа се разгръща „най-лошият сценарий на глад“ , но тогава не направи официално заключение.

Израел продължава да отрича обвиненията

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отрече да има глад в Газа, наричайки съобщенията за гладуване „лъжи“, разпространявани от Хамас. След публикуването на снимки на изтощени деца в Газа и доклади за смъртни случаи, свързани с глада, Израел обяви мерки за допускане на повече хуманитарна помощ. Въпреки това ООН и палестинците в Газа заявяват, че помощта, която влиза, е много под необходимото.

Израелската военна агенция, отговаряща за прехвърлянето на помощ в територията, отхвърли доклада в петък, наричайки го „неверен и пристрастен“.

Агенцията, известна като COGAT, отхвърли твърдението, че в Газа има глад, и заяви, че през последните седмици са предприети значителни стъпки за увеличаване на количеството помощ, влизаща в ивицата.

Анализатори: Гладът е умишлен

„Бързо нарастващ брой хора, особено малки деца, умират от предотвратими причини като глад и болести, защото Израел е направил глада централен елемент в кампанията си за контрол над ивицата,“ заяви Крис Нютън, анализатор от Международната кризисна група.

Според него, израелският план за ескалация на войната в град Газа само няколко седмици след предупрежденията за началото на глад там, показва „колко умишлен е този глад и как Израел използва гладуването като оръжие“.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че е необходимо допълнително военно напрежение, за да бъдат постигнати целите на Израел – освобождаване на заложниците, държани от Хамас, и пълно елиминиране на въоръжената групировка.

Как се определя дали има глад

Формалното обявяване на глад е рядко срещано. IPC (Интегрираната класификация на фазите на продоволствена сигурност) досега е обявявала наличие на глад в Сомалия през 2011 г., в Южен Судан през 2017 и 2020 г., както и в части от Дарфур, западен Судан, през миналата година.

IPC определя, че в даден район има глад, когато са изпълнени и трите от следните условия:

Най-малко 20% от домакинствата изпитват крайна липса на храна, или на практика гладуват. Най-малко 30% от децата на възраст между шест месеца и пет години страдат от остро недохранване или т.нар. „изхабяване“ — те са прекалено слаби спрямо ръста си. Най-малко двама души, или четири деца под пет години, на всеки 10 000, умират ежедневно от глад или от комбинацията между недохранване и болести.

Военната офанзива на Израел и ограниченията върху достъпа до Газа затрудняват събирането на надеждни данни, отбелязват от IPC.

Данните показват ясни доказателства