ТЮРКИЙЕ
2 мин. четене
Тюркийе приветства решението на ОССЕ да разпусне Минската група
Турското външно министерство приветства хода като важен етап в мирния процес между Армения и Азербайджан.
Тюркийе оцени разпускането на Минскита група като стъпка към траен мир в Южен Кавказ. / AA
2 септември 2025

Турция приветства решението на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) да разпусне Минската група – орган, създаден преди повече от три десетилетия с цел посредничество в конфликта между Армения и Азербайджан за Карабах.

„Приветстваме решението, взето от Министерския съвет на ОССЕ на 1 септември 2025 г., относно разпускането на Минската група и свързаните с нея структури“, обяви днес, 2 септември, турското Министерство на външните работи.

„Това историческо решение, постигнато чрез съвместните усилия на двете страни, представлява един от значимите етапи в мирния процес между Азербайджан и Армения“, се добавя в изявлението.

Минската група беше създадена през 1992 г. с цел улесняване на мирното разрешаване на конфликта в Карабах, като Русия, САЩ и Франция изпълняваха ролята на съпредседатели. Азербайджан отдавна призовава за разпускане на групата, което я прави предварително условие за постигане на формално мирно споразумение с Армения.

Решението за разпускането на групата последва след като на 8 август във Армения и Азербайджан подписаха споразумението на среща на върха в Белия дом, при домакинството на президента на САЩ Доналд Тръмп. По време на срещата президентът на Азербайджан Илхам Алиев и министър-председателят на Армения Никол Пашинян проведоха разговори. Впоследствие външните министри на двете страни подадоха съвместно искане до ОССЕ за разпускане на групата.

Тюркийе подкрепи Азербайджан в конфликта и оцени разпускането на групата като ход към създаването на устойчив мир в Южен Кавказ.

