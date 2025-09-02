Тюркийе пусна на вода осмия си национален кораб, многофункционалната фрегата TCG “Içel” с церемония организирана в корабостроителницата Сефине в северозападната провинция Ялова в понеделник.
Проектът за TCG Icel беше подписан на 6 април 2023 г. между Секретариата на отбранителната индустрия на Тюркийе (SSB), съвместното предприятие TAIS и отбранителната фирма STM за производство на седем единици от фрегатите клас „Istif“. Две от тези седем фрегати са в процес на строителство в корабостроителницата Сефине.
TCG Icel може да изпълнява задачи като наблюдение, разузнаване, патрулиране, борба с подводници, въздушна отбрана, самозащита и мисии за търсене и спасяване при всякакви метеорологични условия до пета степен на ситуация в морето, или до четири метра (13 фута) височина на вълните.
Фрегатата ще работи за защита на морския транспорт в крайбрежните води, проследяване и предотвратяване на терористични атаки, както и за осигуряване на амфибийна подкрепа.
TCG Icel е с дължина 113 метра (370,7 фута) и обща товароносимост около 3 200 тона.
Фрегатата разполага с комбинация от газова турбина и дизелови двигатели, способни да достигнат максимална скорост от 29 възела и повече. Корабът има обхват от 5 700 морски мили при скорост от 14 възела и 4 000 морски мили при 19 възела с 95 процента разход на гориво.
Фрегатата може да остане в морето поне две седмици благодарение на капацитета си за провизии и вода, а хеликоптерната площадка на кораба ще позволява разполагане на хеликоптери с тегло до 10 тона или безпилотни летателни апарати (БЛА).
TCG Icel се отличава с отечествени оръжейни системи, сензори и софтуер. Сред тях са 76-милиметровото оръдие, произведено от турската фирма MKE, системата за близка въздушна отбрана Gokdeniz, вертикалната пускова система Midlas и противокорабните ракети Atmaca.
3D радарът за въздушно и повърхностно търсене, радарът за управление на огъня, електрооптичната система за търсене и проследяване, системата за електронна война и бойната мрежова система ADVENT също ще бъдат интегрирани с оръжията.
TCG Icel е създаден с усилията на 200 доставчици, като над 70 процента от компонентите са произведени в Тюркийе.