Тюркийе пусна на вода осмия си национален кораб, многофункционалната фрегата TCG “Içel” с церемония организирана в корабостроителницата Сефине в северозападната провинция Ялова в понеделник.

Проектът за TCG Icel беше подписан на 6 април 2023 г. между Секретариата на отбранителната индустрия на Тюркийе (SSB), съвместното предприятие TAIS и отбранителната фирма STM за производство на седем единици от фрегатите клас „Istif“. Две от тези седем фрегати са в процес на строителство в корабостроителницата Сефине.

TCG Icel може да изпълнява задачи като наблюдение, разузнаване, патрулиране, борба с подводници, въздушна отбрана, самозащита и мисии за търсене и спасяване при всякакви метеорологични условия до пета степен на ситуация в морето, или до четири метра (13 фута) височина на вълните.

Фрегатата ще работи за защита на морския транспорт в крайбрежните води, проследяване и предотвратяване на терористични атаки, както и за осигуряване на амфибийна подкрепа.

TCG Icel е с дължина 113 метра (370,7 фута) и обща товароносимост около 3 200 тона.

Фрегатата разполага с комбинация от газова турбина и дизелови двигатели, способни да достигнат максимална скорост от 29 възела и повече. Корабът има обхват от 5 700 морски мили при скорост от 14 възела и 4 000 морски мили при 19 възела с 95 процента разход на гориво.