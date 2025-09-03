Турският президент Реджеп Тайип Ердоган във вторник отбеляза осведомеността на Китай относно регионалното значение и влияние на Турция, като добави, че Анкара полага усилия за развитие на отношенията си с Пекин.
Забележките на Ердоган бяха направени по време на полета му обратно от Тиендзин, Китай, където той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.
Относно неотдавнашната среща на върха в Аляска между лидерите на САЩ и Русия, турският президент заяви, че тези разговори са разумни, подчертавайки, че само диалог, насочен към мир, може да сложи край на войната между Русия и Украйна.
Анкара от самото начало подчертава, че войната между Украйна и Русия може да бъде разрешена чрез преговори, каза Ердоган, добавяйки: "Разговорите в Истанбул доказаха, че този път е отворен."
Ердоган също така призова надеждите за мир между Русия и Украйна да се превърнат в "подход, ориентиран към решения и конкретни резултати", като подчерта значението на участието на лидерите в процеса.
Благодарение на коридора Зангезур, мирът ще активира пътните и железопътните мрежи в региона, ще отвори гранични пунктове и ще окаже положително въздействие върху търговията и много други сектори, заяви Ердоган относно последното споразумение, подписано между Азербайджан и Армения.