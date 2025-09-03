Турският президент Реджеп Тайип Ердоган във вторник отбеляза осведомеността на Китай относно регионалното значение и влияние на Турция, като добави, че Анкара полага усилия за развитие на отношенията си с Пекин.

Забележките на Ердоган бяха направени по време на полета му обратно от Тиендзин, Китай, където той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.

Относно неотдавнашната среща на върха в Аляска между лидерите на САЩ и Русия, турският президент заяви, че тези разговори са разумни, подчертавайки, че само диалог, насочен към мир, може да сложи край на войната между Русия и Украйна.