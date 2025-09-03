Военноморските способности на Тюркийе са на път да надминат тези на френския самолетоносач „Шарл де Гол“ с новият национален самолетоносач, съобщи френският вестник Le Figaro.

В статия, публикувана във вторник, се цитира официалното изявление на турския президент Реджеп Тайип Ердоган относно проекта за национален самолетоносач, направено миналата седмица на TEKNOFEST – най-големия в света фестивал за авиация, космически технологии и иновации.

Le Figaro определя проекта като „огромен“ и отбелязва: „Националният самолетоносач, който ще бъде с дължина 285 метра, ширина 72 метра и водоизместване над 60 000 тона, очевидно ще надмине френския самолетоносач „Шарл де Гол“ (261 метра дължина, 42 500 тона), ффлагманът на френския военноморски флот в Средиземно море“. Вестникът отбелязва, че Тюркийе цели да остави силен отпечатък в морската отбрана чрез този нов проект.

Самолетоносачът, наречен MUGEM (съкращение от Milli Uçak Gemisi – Национален самолетоносач), се очаква да бъде пуснат на вода между 2027–2028 г. и да влезе в експлоатация до 2030 г. Той ще може да носи изтребители и усъвършенствани безпилотни бойни летателни апарати (UCAV).

Това ще бъде първият самолетоносач, проектиран и построен изцяло в Тюркийе, което бележи значителна крачка напред в развитието на военноморските способности на страната, посочва Le Figaro.

Тюркийе влиза в „елитния“ клуб на държавите със самолетоносачи с проекта MUGEM

Проектът MUGEM има за цел да укрепи военноморското присъствие на Тюркийе в Средиземно море и на световната морска сцена.