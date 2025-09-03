Военноморските способности на Тюркийе са на път да надминат тези на френския самолетоносач „Шарл де Гол“ с новият национален самолетоносач, съобщи френският вестник Le Figaro.
В статия, публикувана във вторник, се цитира официалното изявление на турския президент Реджеп Тайип Ердоган относно проекта за национален самолетоносач, направено миналата седмица на TEKNOFEST – най-големия в света фестивал за авиация, космически технологии и иновации.
Le Figaro определя проекта като „огромен“ и отбелязва: „Националният самолетоносач, който ще бъде с дължина 285 метра, ширина 72 метра и водоизместване над 60 000 тона, очевидно ще надмине френския самолетоносач „Шарл де Гол“ (261 метра дължина, 42 500 тона), ффлагманът на френския военноморски флот в Средиземно море“. Вестникът отбелязва, че Тюркийе цели да остави силен отпечатък в морската отбрана чрез този нов проект.
Самолетоносачът, наречен MUGEM (съкращение от Milli Uçak Gemisi – Национален самолетоносач), се очаква да бъде пуснат на вода между 2027–2028 г. и да влезе в експлоатация до 2030 г. Той ще може да носи изтребители и усъвършенствани безпилотни бойни летателни апарати (UCAV).
Това ще бъде първият самолетоносач, проектиран и построен изцяло в Тюркийе, което бележи значителна крачка напред в развитието на военноморските способности на страната, посочва Le Figaro.
Тюркийе влиза в „елитния“ клуб на държавите със самолетоносачи с проекта MUGEM
Проектът MUGEM има за цел да укрепи военноморското присъствие на Тюркийе в Средиземно море и на световната морска сцена.
Френският вестник Le Figaro, позовавайки се на изказване на инженер-лейтенант Айкут Демирезен, съобщава, че самолетоносачът ще може да пътува от Тюркийе до Ню Йорк без презареждане, благодарение на усъвършенствания си хидродинамичен дизайн.
По изчисления на инженера формата на корпуса ще намали разхода на гориво с приблизително 1,5% и ще увеличи оперативната ефективност на плавателния съд.
Самолетоносачът е проектиран да превозва около 50 летателни апарата, включително дронове и изтребители.
За разлика от западните самолетоносачи, MUGEM е проектиран още от самото начало да поддържа дронове като KIZILELMA (незабележим, реактивен ударен дрон с възможност за излитане от палуба) и ANKA 3, дрон със стелт дизайн тип „летящо крило“.
Той ще може да носи и HURJET - турски свръхзвуков учебен реактивен самолет и лек боен самолет, като над 80% от компонентите му са произведени в Тюркийе.
Вестникът подчертава и думите на президента Ердоган относно проекта, посочвайки, че той ще надмине TCG Anadolu – амфибиен щурмови кораб с дължина 231 метра, пригоден за дронове.
„Ако графикът бъде спазен,“ отбелязва Le Figaro, „Тюркийе ще се присъедини към елитната група държави, способни да разработват самолетоносачи от такъв мащаб, редом със САЩ, Русия, Франция и Китай.“