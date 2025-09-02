Спасителни екипи отчаяно търсят оцелели във вторник сред руините на сгради, разрушени при земетресението в източен Афганистан, което отне живота на повече от 900 души.
Земетресението с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер, последвано от поне пет вторични труса, удари отдалечени райони в планинските провинции близо до границата с Пакистан около полунощ в неделя.
Ръководителят на провинциалната служба за управление при бедствия в Кунар Ехсанула Ехсан заяви: "Операциите продължиха цяла нощ. В отдалечените села все още има ранени, които се нуждаят от евакуация към болници".
Жителите на селата се включиха в спасителните дейности, използвайки голи ръце за разчистване на отломките от къщите, построени от кал и камъни в стръмни долини.
26-годишният Обайдуллах Стоуман, който пътува до село Вадир, за да търси приятеля си е поразен от мащаба на разрушенията.
„Търся го, но не го намерих. За мен е трудно да приема условията тук. Останаха само развалини”, споделя той.
Жертвите, сред които и деца, бяха увити в бели савани от селяните, които се молеха над телата им, преди да ги погребат.
Спешна помощ
Някои от най-засегнатите села остават недостъпни заради блокирани пътища, съобщи Международната агенция за миграция на ООН.
Епицентърът на земетресението е регистриран на около 27 километра от Джалалабад, според данни на Американската служба за геоложки изследвания (USGS), която уточни, че трусът е бил на плитка дълбочина осем километра под земната повърхност.
След десетилетия на конфликти, Афганистан е една от най-бедните страни в света, изправена пред продължителна хуманитарна криза и масов приток на милиони афганистанци, връщани обратно от съседите Пакистан и Иран през последните години.
След изтеглянето на САЩ през 2021 г., чуждестранната помощ за страната беше драстично намалена, което допълнително органичи способността на тази вече бедна нация да реагира при бедствия.
Съединените щати бяха най-големият донор на помощ до началото на 2025 г., когато почти цялата подкрепа беше отменена след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп.
През юни ООН обяви, че драстично намалява глобалните си планове за хуманитарна помощ поради „най-драстичните съкращения на финансиране досега“.
В понеделник генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че организацяита работи с властите за "бърза оценка на нуждите, предоставяне на спешна помощ и готовност за мобилизиране на допълнителна подкрепа", като обяви първоначална помощ в размер на 5 милиона долара.
Страх и напрежение след опустошителното земетресение
Временното правителство съобщи в понеделник за най-малко 900 загинали и 3 000 ранени в провинциите Кунар, Нангархар и Лагман.
Относително плитките земетресения могат да причинят повече щети, особено предвид факта, че повечето афганистанци живеят в ниски къщи, изградени от кал и тухли, които са уязвими на срутване.
Живеещите в засегнатите от земетресението села са над четирите милиона афганистанци, които са се върнали в страната от Иран и Пакистан през последните години.
„Има много страх и напрежение... Децата и жените крещяха. Никога не сме преживявали нещо подобно", сподели Иджаз Улхак Яд, служител в земеделския отдел в Нургал, в понеделник.
Афганистан често е засегнат от земетресения, особено в планинската верига Хиндукуш, близо до пресечната точка на евразийската и индийската тектонски плочи.
През октомври 2023 г. западната провинция Херат беше опустошена от земетресение с магнитуд 6,3, при което загинаха над 1 500 души, а повече от 63 000 домакинства бяха повредени или разрушени.
През юни 2022 г. земетресение с магнитуд 5,9 удари източната провинция Пактика, при което загинаха над 1 000 души, а десетки хиляди останаха без дом.