Спасителни екипи отчаяно търсят оцелели във вторник сред руините на сгради, разрушени при земетресението в източен Афганистан, което отне живота на повече от 900 души.

Земетресението с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер, последвано от поне пет вторични труса, удари отдалечени райони в планинските провинции близо до границата с Пакистан около полунощ в неделя.

Ръководителят на провинциалната служба за управление при бедствия в Кунар Ехсанула Ехсан заяви: "Операциите продължиха цяла нощ. В отдалечените села все още има ранени, които се нуждаят от евакуация към болници".

Жителите на селата се включиха в спасителните дейности, използвайки голи ръце за разчистване на отломките от къщите, построени от кал и камъни в стръмни долини.

26-годишният Обайдуллах Стоуман, който пътува до село Вадир, за да търси приятеля си е поразен от мащаба на разрушенията.

„Търся го, но не го намерих. За мен е трудно да приема условията тук. Останаха само развалини”, споделя той.

Жертвите, сред които и деца, бяха увити в бели савани от селяните, които се молеха над телата им, преди да ги погребат.

Свързани TRT World - Türkiye conveys condolences to Afghanistan in wake of deadly quake

Спешна помощ

Някои от най-засегнатите села остават недостъпни заради блокирани пътища, съобщи Международната агенция за миграция на ООН.

Епицентърът на земетресението е регистриран на около 27 километра от Джалалабад, според данни на Американската служба за геоложки изследвания (USGS), която уточни, че трусът е бил на плитка дълбочина осем километра под земната повърхност.

След десетилетия на конфликти, Афганистан е една от най-бедните страни в света, изправена пред продължителна хуманитарна криза и масов приток на милиони афганистанци, връщани обратно от съседите Пакистан и Иран през последните години.

След изтеглянето на САЩ през 2021 г., чуждестранната помощ за страната беше драстично намалена, което допълнително органичи способността на тази вече бедна нация да реагира при бедствия.