СВЯТ
2 мин. четене
Нагесваран предупреди, че 50-процентовите мита на Тръмп могат да намалят БВП с до 0,6%
Въпреки потенциалното въздействие върху БВП от американските мита, насочени към индийския износ, правителството остава уверено в поддържането на стабилна прогноза за растеж от 6.3-6.8 процента за фискалната година.
Нагесваран предупреди, че 50-процентовите мита на Тръмп могат да намалят БВП с до 0,6%
Главният икономически съветник на Индия В. Ананта Нагесваран прави жест по време на пресконференция в Ню Делхи. / Reuters
8 септември 2025

Митата от 50 %, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху Индия, могат да намалят брутния вътрешен продукт на страната с половин процент тази година, заяви главният икономически съветник на Индия В. Ананта Нагесваран в интервю за Bloomberg TV в понеделник.

„В зависимост от това колко дълго ще продължи, дори в рамките на тази финансова година, това може да се превърне в въздействие върху БВП от около 0.5 до 0.6 процента“, каза той пред Bloomberg TV.

Тръмп, който се стреми да посредничи за прекратяване на конфликта в Украйна, заяви, че вносът на петрол от Индия подпомага финансирането на военните усилия на Москва и миналия месец удвои митата върху вноса от Индия до 50 %.

Министърът на финансите Нирмала Ситараман заяви миналата седмица, че третият по големина вносител и потребител на петрол в света ще продължи да купува руски петрол, тъй като това е икономически изгодно.

Препоръчано
СвързаниTRT World - Trump suggests no easing of punitive tariffs on India as Modi cosies up with Xi, Putin

Двустранната търговия със стоки между САЩ и Индия възлиза на 129 милиарда долара през 2024 г., като търговският дефицит на САЩ е 45.8 милиарда долара, според данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ.

Според специалистите, митата могат да засегнат близо 55 % от индийския износ на стоки за САЩ, който възлиза на 87 милиарда долара, като това ще бъде в полза на конкуренти като Виетнам, Бангладеш и Китай.

Нагесваран заяви, че ще се придържа към прогнозата на правителството за растеж от 6.3-6.8 % за текущата финансова година, която приключва през март 2026 г., като се позова на разширението от 7.8 % за периода април-юни, което е най-бързото за повече от година.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us