Митата от 50 %, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху Индия, могат да намалят брутния вътрешен продукт на страната с половин процент тази година, заяви главният икономически съветник на Индия В. Ананта Нагесваран в интервю за Bloomberg TV в понеделник.
„В зависимост от това колко дълго ще продължи, дори в рамките на тази финансова година, това може да се превърне в въздействие върху БВП от около 0.5 до 0.6 процента“, каза той пред Bloomberg TV.
Тръмп, който се стреми да посредничи за прекратяване на конфликта в Украйна, заяви, че вносът на петрол от Индия подпомага финансирането на военните усилия на Москва и миналия месец удвои митата върху вноса от Индия до 50 %.
Министърът на финансите Нирмала Ситараман заяви миналата седмица, че третият по големина вносител и потребител на петрол в света ще продължи да купува руски петрол, тъй като това е икономически изгодно.
Двустранната търговия със стоки между САЩ и Индия възлиза на 129 милиарда долара през 2024 г., като търговският дефицит на САЩ е 45.8 милиарда долара, според данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ.
Според специалистите, митата могат да засегнат близо 55 % от индийския износ на стоки за САЩ, който възлиза на 87 милиарда долара, като това ще бъде в полза на конкуренти като Виетнам, Бангладеш и Китай.
Нагесваран заяви, че ще се придържа към прогнозата на правителството за растеж от 6.3-6.8 % за текущата финансова година, която приключва през март 2026 г., като се позова на разширението от 7.8 % за периода април-юни, което е най-бързото за повече от година.