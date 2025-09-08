Митата от 50 %, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху Индия, могат да намалят брутния вътрешен продукт на страната с половин процент тази година, заяви главният икономически съветник на Индия В. Ананта Нагесваран в интервю за Bloomberg TV в понеделник.

„В зависимост от това колко дълго ще продължи, дори в рамките на тази финансова година, това може да се превърне в въздействие върху БВП от около 0.5 до 0.6 процента“, каза той пред Bloomberg TV.

Тръмп, който се стреми да посредничи за прекратяване на конфликта в Украйна, заяви, че вносът на петрол от Индия подпомага финансирането на военните усилия на Москва и миналия месец удвои митата върху вноса от Индия до 50 %.

Министърът на финансите Нирмала Ситараман заяви миналата седмица, че третият по големина вносител и потребител на петрол в света ще продължи да купува руски петрол, тъй като това е икономически изгодно.