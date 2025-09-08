Президентът на Аржентина Хавиер милей претърпя голямо поражение на изборите в неделя в Буенос Айрес, където партията му беше тежко победена от левицата на изборите за провинциален парламент, разглеждани като тест за подкрепата към правителството, преди междинните парламентарни избори, които ще се произведат през октомври.

Лявоцентристката коалиция Fuerza Patria спечели изборите с над 46% от гласовете срещу близо 34% на управляващата партия на президента Хавиер Милей La Libertad Avanza (Свободата напредва), съобщиха избирателните власти позовавайки се на междинните данни от преброяването на гласовете.