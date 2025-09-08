СВЯТ
Надпреварата за лидерството на ЛДП в Япония се разгорещява
Тошимицу Мотеги заяви, че иска да се посвети на своята страна
Тошимицу Мотеги, кандидат в надпреварата за лидерство на управляващата ЛДП на Япония / Reuters
8 септември 2025

Бившият външен министър на Япония Тошимицу Мотеги обяви, че ще се кандидатира за лидерската надпревара на управляващата Либерално-демократическата партия (ЛДП) след решението на премиера Шигеру Ишиба да подаде оставка, съобщи държавната телевизия NHK в понеделник.

Мотеги, който е и бивш генерален секретар на ЛДП, заяви, че иска да посвети усилията си за страната си, използвайки опита, натрупан в партията и правителството.

Ишиба обяви решението си да се оттегли като лидер на ЛДП в неделя, на фона на нарастващитя натиск към него да поеме отговорност за изборните загуби на партията.

През юли, управляващата коалиция, водена от ЛДП претърпя политически неуспех и загуби мнозинството си в Горната камара на парламента, което сигнализира за дълбоко обществено недоволство от правителството.

След този изборен провал последва подобен резултат на предсрочните избори за Долната камара през октомври 2024 г., който оставе управляващия блок в малцинство и в двете камари на парламента – исторически прецедент от основаването на ЛДП през 1955 г.

След като Ишиба обяви оттеглянето си , ЛДП се очаква да обсъди формата и графика на лидерската надпревара.

Някои членове на ЛДП настояват да се позволи на редовните членове, освен депутатите, да изразят възгледите си относно възстановяването на партията.

Освен Мотеги, други членове на ЛДП също обмислят да се кандидатират за лидер на партията.

Генералният секретар на ЛДП Хироши Морияма заяви, че е важно да се проучат начините, които да позволят на партийните членове да участват пряко.

Вниманието е насочено и към Санае Такаичи, бивш министър на вътрешните работи, който завърши втори след Ишиба в надпреварата за лидерство на ЛДП миналата година, министърът на земеделието Шинджиро Коидзуми, който получи най-много гласове от депутатите в първия кръг на гласуването и Йошимаса Хаяши, настоящият главен секретар на кабинета.

