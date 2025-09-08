Бившият външен министър на Япония Тошимицу Мотеги обяви, че ще се кандидатира за лидерската надпревара на управляващата Либерално-демократическата партия (ЛДП) след решението на премиера Шигеру Ишиба да подаде оставка, съобщи държавната телевизия NHK в понеделник.

Мотеги, който е и бивш генерален секретар на ЛДП, заяви, че иска да посвети усилията си за страната си, използвайки опита, натрупан в партията и правителството.

Ишиба обяви решението си да се оттегли като лидер на ЛДП в неделя, на фона на нарастващитя натиск към него да поеме отговорност за изборните загуби на партията.

През юли, управляващата коалиция, водена от ЛДП претърпя политически неуспех и загуби мнозинството си в Горната камара на парламента, което сигнализира за дълбоко обществено недоволство от правителството.

След този изборен провал последва подобен резултат на предсрочните избори за Долната камара през октомври 2024 г., който оставе управляващия блок в малцинство и в двете камари на парламента – исторически прецедент от основаването на ЛДП през 1955 г.