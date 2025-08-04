СВЯТ
Холера отне живота на 80 души в Дарфур, Судан
Повече от 640 000 деца са изложени на риск от насилие, глад и холера в Северен Дарфур, предупреждава ООН.
ООН съобщава, че от август 2024 г. насам в Судан са регистрирани 94 170 случая на холера и 2370 смъртни случая в 17 от 18 щата. / Reuters
4 август 2025

Най-малко 80 души са загинали, а над 2 100 случая са регистрирани в петте щата на Дарфур в Судан до 30 юли, съобщи Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) в неделя.

УНИЦЕФ посочи, че 20 души са загубили живота си в резултат на епидемията, докато 1 180 случая са били докладвани в Тауила, в щата Северен Дарфур, от 21 юни насам.

„В петте щата на Дарфур общият брой на случаите на холера към 30 юли достигна почти 2 140, с най-малко 80 смъртни случая“, добавиха от организацията.

Агенцията на ООН предупреди, че над 640 000 деца са изложени на риск от насилие, глад и холера в Северен Дарфур.

„Въпреки че е предотвратима и лесно лечима, холерата се разпространява в Тауила и други части на Дарфур, застрашавайки живота на децата, особено на най-малките и най-уязвимите“, заяви Шелдън Йет, представител на УНИЦЕФ за Судан.

Въпреки текущите усилия на терен за спиране на разпространението на болестта, „непрестанното насилие увеличава нуждите по-бързо, отколкото можем да ги задоволим“, добави Йет.

Той призова за „сигурен, безпрепятствен достъп, за да се обърне тенденцията и да се достигне до тези деца в нужда.“

„Те не могат да чакат нито ден повече.“

Данни на ООН показват, че над 94 170 случая на холера и повече от 2,370 смъртни случая са регистрирани в 17 от 18-те щата на Судан от август 2024 г.

Судан е опустошен от сблъсъци между армията и паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) от април 2023 г., като според ООН и местните власти са загинали над 20 000 души, а 14 милиона са били разселени. Изследвания на американски университети обаче оценяват броя на жертвите на около 130 000.

