Най-малко 80 души са загинали, а над 2 100 случая са регистрирани в петте щата на Дарфур в Судан до 30 юли, съобщи Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) в неделя.

УНИЦЕФ посочи, че 20 души са загубили живота си в резултат на епидемията, докато 1 180 случая са били докладвани в Тауила, в щата Северен Дарфур, от 21 юни насам.

„В петте щата на Дарфур общият брой на случаите на холера към 30 юли достигна почти 2 140, с най-малко 80 смъртни случая“, добавиха от организацията.

Агенцията на ООН предупреди, че над 640 000 деца са изложени на риск от насилие, глад и холера в Северен Дарфур.

„Въпреки че е предотвратима и лесно лечима, холерата се разпространява в Тауила и други части на Дарфур, застрашавайки живота на децата, особено на най-малките и най-уязвимите“, заяви Шелдън Йет, представител на УНИЦЕФ за Судан.