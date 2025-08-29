Израелските планове за окупиране на град Газа са изправени пред провал поради нарастващите предизвикателства, тъй като все по-голям брой военни резервисти отказват да се явят на служба, позовавайки се на изтощение и разочарование след близо две години война, съобщава The New York Times.
На 8 август израелският кабинет по сигурността одобри план за поемане на контрола над град Газа, който включва принудително разселване на около един милион палестинци на юг, обсадата на града и влизането в него след многобройни нападения.
Армията има за цел да мобилизира допълнително 60 000 резервисти и да удължат службата на още 20 000.
Служителите обаче не са сигурни колко от тях действително ще служат, тъй като присъединяването им към армията постоянно намалява.
Група офицери и войници заявиха, че подразделенията са изтощени, като поне двама съобщават, че 40 до 50 % от колегите им не са се явили на служба.
Един войник заяви, че неговата рота от 100 души е намаляла до 60, докато друг съобщи, че само половината от екипа му са отговорили на последните призовки.
Според съобщенията началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замирия е възразил срещу решението на премиера Бенямин Нетаняху да разшири конфликта, отчасти поради опасения относно готовността на резервистите.
В началото числеността на резервистите в армията надхвърляше 100 %, тъй като мтожество доброволци се втурнаха да се присъединят към армията. Но продължителният конфликт изтощи семействата, кариерите и психическото здраве.
Някои резервисти започнаха да отказват да се явят на служба по идеологически причини, заявявайки, че войната е загубила посоката си или вече „не е справедлива“. Рон Файнер беше осъден на 20 дни затвор от военен съд за отказ да се яви на служба в резерва, след като заяви, че правителството удължава конфликта „дори ако това означава да остави заложниците зад гърба си“.
Недоволството нарастна също и заради привилегиятаза , която освобождаваше ултраортодоксалните студенти от задължителна военна служба, което кара резервистите да чувстват, че носят несправедливо бремето.