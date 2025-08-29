СВЯТ
2 мин. четене
Израелските резервисти отказват да се явят на служба на фона на плановете за окупация на Газа
Намаляващата избирателна активност застрашава военните планове на Нетаняху, тъй като войниците изразяват наличие на изтощение, стрес и разочарование
Израелските резервисти отказват да се явят на служба на фона на плановете за окупация на Газа
Израелските резервисти отказват да се явят на служба / Reuters
29 август 2025

Израелските планове за окупиране на град Газа са изправени пред провал поради нарастващите предизвикателства, тъй като все по-голям брой военни резервисти отказват да се явят на служба, позовавайки се на изтощение и разочарование след близо две години война, съобщава The New York Times.

На 8 август израелският кабинет по сигурността одобри план за поемане на контрола над град Газа, който включва принудително разселване на около един милион палестинци на юг, обсадата на града и влизането в него след многобройни нападения.

Армията има за цел да мобилизира допълнително 60 000 резервисти и да удължат службата на още 20 000.

Служителите обаче не са сигурни колко от тях действително ще служат, тъй като присъединяването им към армията постоянно намалява.

Група офицери и войници заявиха, че подразделенията са изтощени, като поне двама съобщават, че 40 до 50 % от колегите им не са се явили на служба.

Един войник заяви, че неговата рота от 100 души е намаляла до 60, докато друг съобщи, че само половината от екипа му са отговорили на последните призовки.

Препоръчано

Според съобщенията началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замирия е възразил срещу решението на премиера Бенямин Нетаняху да разшири конфликта, отчасти поради опасения относно готовността на резервистите.

В началото числеността на резервистите в армията надхвърляше 100 %, тъй като мтожество доброволци се втурнаха да се присъединят към армията. Но продължителният конфликт изтощи семействата, кариерите и психическото здраве.

Някои резервисти започнаха да отказват да се явят на служба по идеологически причини, заявявайки, че войната е загубила посоката си или вече „не е справедлива“. Рон Файнер беше осъден на 20 дни затвор от военен съд за отказ да се яви на служба в резерва, след като заяви, че правителството удължава конфликта „дори ако това означава да остави заложниците зад гърба си“.

Недоволството нарастна също и заради привилегиятаза , която освобождаваше ултраортодоксалните студенти от задължителна военна служба, което кара резервистите да чувстват, че носят несправедливо бремето.

СвързаниTRT Global - Netanyahu covering up Israel's Gaza genocide: Türkiye's Fidan
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us