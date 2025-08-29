Израелските планове за окупиране на град Газа са изправени пред провал поради нарастващите предизвикателства, тъй като все по-голям брой военни резервисти отказват да се явят на служба, позовавайки се на изтощение и разочарование след близо две години война, съобщава The New York Times.

На 8 август израелският кабинет по сигурността одобри план за поемане на контрола над град Газа, който включва принудително разселване на около един милион палестинци на юг, обсадата на града и влизането в него след многобройни нападения.

Армията има за цел да мобилизира допълнително 60 000 резервисти и да удължат службата на още 20 000.

Служителите обаче не са сигурни колко от тях действително ще служат, тъй като присъединяването им към армията постоянно намалява.

Група офицери и войници заявиха, че подразделенията са изтощени, като поне двама съобщават, че 40 до 50 % от колегите им не са се явили на служба.

Един войник заяви, че неговата рота от 100 души е намаляла до 60, докато друг съобщи, че само половината от екипа му са отговорили на последните призовки.