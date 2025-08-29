СВЯТ
Членът на Управителния съвет на Федералния резерв Лиза Кук съди администрацията на Тръмп
Кук оспорва хода на Тръмп да я отстрани от Управителния съвет на Федералния резерв в случай, който може да промени независимостта на централната банка.
Кук оспорва решението на Тръмп да я отстрани от Федералния резерв в дело, което може да прекрои независимостта на централната банка. / AP
29 август 2025

Членът на Управителния съвет на Федералния резерв Лиза Кук заведе дело срещу администрацията на Доналд Тръмп, за да блокира опита на президента да я уволни, като по този начин започна безпрецедентна правна битка, която може да постави на изпитание политическата независимост на централната банка на САЩ.

Нито един президент досега не е опитвал да уволни член на Управителния съвет на Федералния резерв в 112-годишната история на институцията, докато Доналд Тръмп не публикува писмо в профила си в Truth Social късно в понеделник, обявявайки, че Кук е уволнена.

Тръмп заяви, че причината са обвинения за измама с ипотека през 2021 г., преди Кук да се присъедини към борда на Федералния резерв. Кук не е обвинена в никакво престъпление. Юридически експерти посочват, че подобно уволнение обикновено изисква спазване на надлежна процедура, която дава възможност на обвиняемия да отговори на обвиненията.

Върховният съд вече е дал сигнал, че президентите не могат да отстраняват служители на Федералния резерв заради политически разногласия, но могат да го направят „по основателна причина“, обикновено свързана с неправомерно поведение или пренебрегване на задълженията. Дали действията на Тръмп отговарят на този критерий, вероятно ще бъде решено в съда.

Тръмп срещу Федералния резерв

Президентът многократно е критикувал председателя на Федералния резерв Джером Пауъл и други политици за това, че не намаляват лихвените проценти по-бързо. Основният краткосрочен лихвен процент на централната банка е 4.3 %, след като беше намален с цял процент в края на миналата година. Пауъл даде сигнал миналата седмица, че е възможно ново намаление на следващото заседание на Федералния резерв на 16–17 септември.

Критиците твърдят, че Белият дом използва обвиненията срещу Кук като претекст, за да освободи място в борда за лоялист на Тръмп, който би подкрепил неговия натиск за по-бързо намаляване на лихвите. Тръмп заяви, че ще назначава само хора във Федералния резерв, които подкрепят по-ниски разходи за заеми.

Случаят може да има сериозни последици. Юристи отбелязват, че отстраняването на действащ член на борда без спазване на предвидената за това процедура може да подкопае автономията на Федералния резерв, която отдавна се счита за основен стълб на икономическата стабилност на САЩ.

Според Кук, действията на Тръмп нарушават както федералното законодателство, така и конституционните защити за независимите агенции.

Очаква се съдебното решение да създаде прецедент за това, колко контрол могат да упражняват президентите върху Федералния резерв.

