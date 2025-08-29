Членът на Управителния съвет на Федералния резерв Лиза Кук заведе дело срещу администрацията на Доналд Тръмп, за да блокира опита на президента да я уволни, като по този начин започна безпрецедентна правна битка, която може да постави на изпитание политическата независимост на централната банка на САЩ.

Нито един президент досега не е опитвал да уволни член на Управителния съвет на Федералния резерв в 112-годишната история на институцията, докато Доналд Тръмп не публикува писмо в профила си в Truth Social късно в понеделник, обявявайки, че Кук е уволнена.

Тръмп заяви, че причината са обвинения за измама с ипотека през 2021 г., преди Кук да се присъедини към борда на Федералния резерв. Кук не е обвинена в никакво престъпление. Юридически експерти посочват, че подобно уволнение обикновено изисква спазване на надлежна процедура, която дава възможност на обвиняемия да отговори на обвиненията.

Върховният съд вече е дал сигнал, че президентите не могат да отстраняват служители на Федералния резерв заради политически разногласия, но могат да го направят „по основателна причина“, обикновено свързана с неправомерно поведение или пренебрегване на задълженията. Дали действията на Тръмп отговарят на този критерий, вероятно ще бъде решено в съда.

Тръмп срещу Федералния резерв