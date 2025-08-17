СВЯТ
Hаводнение убива осем души в Северен Китай
Река излезе от бреговете си близо до Байанур, отнасяйки къмпингуващи седмици след смъртоносния порой в Пекин, като експерти обвиняват климатично обусловените екстреми на мусона.
Дронен кадър показва наводнени къщи и рибовъдни стопанства след дни на обилни валежи в Цинюен, провинция Гуандун, Китай на 8 август 2025 г. / Reuters
17 август 2025

Най-малко осем души са загинали при внезапно наводнение в северен Китай, съобщиха държавните медии в неделя, като четирима други все още са в неизвестност. Източноазиатският мусон продължава да предизвиква атмосферни хаоси втората по големина икономика в света.

Бреговете на река, преминаваща през степите на Вътрешна Монголия, са прелели около 14:00 GMT в събота, според доклада, като са отнесли 13 къмпингуващи в покрайнините на град Байанур, важен селскостопански център. Един човек е спасен.

Китай страда от седмици на екстремни метеорологични условия от юли насам, като е подложен на по-силни от обичайните валежи, докато мусонът се задържа над северната и южната част на страната.

Метеоролозите свързват променящия се модел с климатичната криза, което поставя на изпитание властите, докато внезапните наводнения разселват хиляди хора и заплашват икономически загуби за милиарди долари.

Байанур е важна национална база за производство на зърно и масло, както и център за отглеждане и преработка на овце.

Възобновяване на корабоплаването след дълго прекъсване

В другия край на страната, тримесечното и половина прекъсване на корабоплаването в южната провинция Хайнан приключи в събота, съобщиха държавните медии, след като служители по селскостопанските въпроси наредиха корабите да останат в пристанищата заради продължителните, обилни валежи.

Наводнението във Вътрешна Монголия следва смъртоносните валежи в Пекин — на по-малко от 1,000 км разстояние — в края на миналия месец, които отнеха живота на най-малко 44 души и принудиха евакуацията на над 70,000 жители.

Централното правителство обяви миналата седмица ново финансиране в размер на 430 милиона юана (59.9 милиона долара) за помощ при бедствия, като общата сума, отпусната от април насам, достигна поне 5.8 милиарда юана.

