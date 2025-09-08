Президентът Доналд Тръмп в неделя предупреди чуждестранните компании да спазват американските закони, след като около 300 предполагаемо незаконни южнокорейски работници бяха арестувани в завод за батерии на Hyundai-LG, който се строи в южния щат Джорджия.

Арестите бяха извършени в четвъртък при акция на американските власти, която се смята за най-голямата операция на едно място в рамките на националната кампания на Тръмп срещу мигрантите.

"Моля, уважавайте имиграционните закони на страната," написа президентът в социалните мрежи.

"Вашите инвестиции са добре дошли и ви насърчаваме да доведете легално вашите много умни хора... Това, което искаме в замяна, е да наемате и обучавате американски работници."

Кадри от акцията показаха задържани работници с белезници и вериги около глезените, които бяха качвани на автобус.

LG Energy Solution съобщи, че 47 от техните служители са били арестувани – 46 южнокорейци и един индонезиец.

Компанията също така заяви, че около 250 от арестуваните вероятно са служители на техен подизпълнител, като повечето от тях са южнокорейци.

Южна Корея, четвъртата по големина икономика в Азия, е ключов производител на автомобили и електроника с множество заводи в Съединените щати.

Корейските компании инвестират милиарди долари за изграждане на фабрики в САЩ с цел достъп до американския пазар и избягване на митнически заплахи от страна на Тръмп.