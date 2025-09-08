Президентът Доналд Тръмп в неделя предупреди чуждестранните компании да спазват американските закони, след като около 300 предполагаемо незаконни южнокорейски работници бяха арестувани в завод за батерии на Hyundai-LG, който се строи в южния щат Джорджия.
Арестите бяха извършени в четвъртък при акция на американските власти, която се смята за най-голямата операция на едно място в рамките на националната кампания на Тръмп срещу мигрантите.
"Моля, уважавайте имиграционните закони на страната," написа президентът в социалните мрежи.
"Вашите инвестиции са добре дошли и ви насърчаваме да доведете легално вашите много умни хора... Това, което искаме в замяна, е да наемате и обучавате американски работници."
Кадри от акцията показаха задържани работници с белезници и вериги около глезените, които бяха качвани на автобус.
LG Energy Solution съобщи, че 47 от техните служители са били арестувани – 46 южнокорейци и един индонезиец.
Компанията също така заяви, че около 250 от арестуваните вероятно са служители на техен подизпълнител, като повечето от тях са южнокорейци.
Южна Корея, четвъртата по големина икономика в Азия, е ключов производител на автомобили и електроника с множество заводи в Съединените щати.
Корейските компании инвестират милиарди долари за изграждане на фабрики в САЩ с цел достъп до американския пазар и избягване на митнически заплахи от страна на Тръмп.
Президентът Лий Дже-мьонг се срещна с Тръмп по време на посещение миналия месец, а Сеул обеща инвестиции в размер на 350 милиарда долара в САЩ през юли.
Тръмп обеща да възроди производствения сектор в САЩ, като същевременно се зарече да депортира милиони нелегални мигранти.
Докато призоваваше инвеститорите да спазват закона, Тръмп изглежда призна липсата на специалисти в местната работна сила.
"Американската имиграционна и митническа служба ICE, постъпи правилно, защото те бяха тук незаконно," каза той за акцията на Службата, която обтегна отношенията с Южна Корея.
"Но трябва да намерим решение, при което да доведем допълнителни хора, за да можем да обучим нашите собствени хора да вършат тази работа сами."
Сеул заяви в неделя, че преговорите за освобождаването на задържаните работници са приключили и те скоро ще бъдат освободени и върнати у дома.
"Непосредственият приоритет сега е бързото освобождаване както на нашите служители от LG Energy Solution, така и на тези от партньорските ни фирми," заяви изпълнителният директор Ким Ки-су пред репортери, преди да се качи на самолет за Джорджия по-рано през деня.
Hyundai заяви, че никой от арестуваните не е техен служител.