Преди осемдесет години, в ранната сутрин на 6 август 1945 г., американски бомбардировач B-29 излетя от остров Тиниан, част от Северните Мариански острови. В 8:15 ч. нов тип бомба, която носи, избухна на около 600 метра над града.

В първите секунди след експлозията, огнено кълбо с диаметър 300 метра започна да поглъща всичко по пътя си. Горещината от огненото кълбо повиши температурите на земята до над 3800°C, изпарявайки всяка жива тъкан.

Ударната вълна от бомбата разруши сгради във всички посоки. Газовете, създадени от огненото кълбо, създават огромен вакуум, а прах и отломки се устремяват да запълнят пространството. Над вече разрушения град Хирошима се издига тънък гъбовиден облак.

Само за няколко минути 80 000 души загинаха от първото ядрено оръжие, използвано във война. Стотици хиляди умряха от последиците му през следващите месеци. Второто нападение, на Нагасаки три дни по-късно, доведе до смъртта на още 100 000 души. Най-малко 38 000 от загиналите са бебета и деца.

Предупреждение от оцелелите

Въпреки това, под гъбовидните облаци не всички загиват. Оцелели като Сецуко Търлоу, която е била на 13 години, когато САЩ бомбардират Хирошима, прекарват десетилетия в разказване на света какво всъщност причиняват ядрените оръжия, с надеждата те никога повече да не бъдат използвани. В лекцията си по време на връчването на Нобеловата награда за мир през 2017 г., Сецуко описва своя опит:

„Докато пълзях навън, руините горяха. Повечето от съучениците ми в тази сграда изгоряха живи. Навсякъде около мен имаше пълно, невъобразимо опустошение.

„Процесии от призрачни фигури се движеха наоколо. Гротескно ранени хора, кървящи, изгорени, почернели и подути. Части от телата им липсваха. Месо и кожа висяха от костите им. Някои държаха очните си ябълки в ръцете си. Някои с разпрани кореми, от които висяха червата им.

„Зловонната миризма на изгоряла човешка плът изпълваше въздуха. Така, с една бомба, моят любим град беше унищожен.“

Историите за това какво се случва, когато се използват ядрени оръжия, колкото и болезнени да са за оцелелите, са необходими за да напомнят, че тези бомби са създадени да причиняват масови разрушения. Оръжия, създадени да унищожат цял град.

Бомбите, хвърлени от САЩ върху Хирошима и Нагасаки, са много по-слаби от тези, които днес се намират в арсеналите.

Според Nuclear Ban Monitor, общата експлозивна мощност на 9 604-те ядрени бойни глави, налични в началото на 2025 г., е равна на мощността на над 146 500 бомби като тази в Хирошима.