Броят на жертвите от проливните дъждове и наводненията в Пакистан надхвърли 300, съобщиха местните власти в събота.

Стотици хора загинаха през последните седмици, тъй като Пакистан преживява повече валежи от обичайното по време на настоящия мусонен сезон, което доведе до разрушаване на пътища и сгради.

По-голямата част от жертвите, 211 души, са регистрирани в планинската провинция Хайбер Пахтунхва, според Националната агенция за управление на бедствия.

Още девет души са загинали в управляваната от Пакистан част на Кашмир, а петима са загубили живота си в северния регион Гилгит-Балтистан, съобщиха властите.

Повечето от жертвите са загинали при внезапни наводнения и срутвания на къщи, а 21 души са били ранени.

Метеорологичната служба е издала предупреждение за проливни дъждове в северозападната част на Пакистан за следващите няколко часа, като призовава хората да вземат „предпазни мерки“.

Хеликоптер, превозващ помощи за засегнатия от проливни дъждове район Баджаур, се разби в петък, като загинаха петима членове на екипажа, включително двама пилоти, в провинция Хайбер Пахтунхва.