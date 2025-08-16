СВЯТ
2 мин. четене
Броят на жертвите надхвърля 300, докато мусонните наводнения опустошават Пакистан
Бедствието идва в момент, когато властите предупреждават, че повишаващите се температури ускоряват топенето на ледниците, а сезонът на мусоните става все по-разрушителен през последните години заради климатичната криза.
Пожарна кола, потопена във водите на наводнението след обилни дъждове в Мингора, долина Суат, северозападен Пакистан, на 15 август 2025 г. / AP
16 август 2025

Броят на жертвите от проливните дъждове и наводненията в Пакистан надхвърли 300, съобщиха местните власти в събота.

Стотици хора загинаха през последните седмици, тъй като Пакистан преживява повече валежи от обичайното по време на настоящия мусонен сезон, което доведе до разрушаване на пътища и сгради.

По-голямата част от жертвите, 211 души, са регистрирани в планинската провинция Хайбер Пахтунхва, според Националната агенция за управление на бедствия.

Още девет души са загинали в управляваната от Пакистан част на Кашмир, а петима са загубили живота си в северния регион Гилгит-Балтистан, съобщиха властите.

Повечето от жертвите са загинали при внезапни наводнения и срутвания на къщи, а 21 души са били ранени.

Метеорологичната служба е издала предупреждение за проливни дъждове в северозападната част на Пакистан за следващите няколко часа, като призовава хората да вземат „предпазни мерки“.

Хеликоптер, превозващ помощи за засегнатия от проливни дъждове район Баджаур, се разби в петък, като загинаха петима членове на екипажа, включително двама пилоти, в провинция Хайбер Пахтунхва.

‘Пътищата са затворени, спасителните екипи се придвижват пеша’

Провинциалното правителство обяви силно засегнатите планински райони Бунер, Баджаур, Сват, Шангла, Маншера и Батаграм за бедствени зони.

Междувременно провинциалната спасителна агенция съобщи пред AFP, че около 2000 спасители са ангажирани с изваждането на тела от развалините и провеждането на спасителни операции в девет засегнати района.

„Проливните дъждове, свлачищата в няколко района и разрушените пътища създават значителни предизвикателства при доставката на помощ, особено при транспортирането на тежка техника и линейки,“ заяви Билал Ахмед Файзи, говорител на спасителната агенция на Хайбер Пахтунхва, пред AFP.

„Поради затворените пътища в повечето райони, спасителите се придвижват пеша, за да провеждат операции в отдалечените региони,“ добави той.

„Те се опитват да евакуират оцелелите, но много малко хора се преместват заради смъртта на свои близки или защото техни роднини са затрупани в развалините.“

