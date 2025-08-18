СВЯТ
2 мин. четене
Жертви след стрелба в ресторант в Ню Йорк
Трима души бяха убити, а осем ранени при стрелба в Краун Хайтс в Бруклин, в нощен клуб, докато властите разследват нападението, извършено от няколко нападатели.
Полицията е открила поне 36 гилзи от различни оръжия на местопрестъплението. / AP
18 август 2025

Трима души загинаха, а осем други бяха ранени, когато „няколко стрелци“ откриха огън в ресторант в Ню Йорк, разположен в Бруклин, рано в неделя, докато заведението затваряше.

На пресконференция комисарят на полицейското управление на Ню Йорк, Джесика Тиш, съобщи, че полицията е реагирала на сигнал за стрелба в ресторант Taste of the City Lounge на улица Франклин Авеню в квартал Краун Хайтс малко преди 3:30 ч. местно време.

Жертвите, които са загинали, са идентифицирани като трима мъже на възраст 27 и 35 години, както и още един, чиято възраст все още не е установена.

Осемте ранени са транспортирани до близки болници, но властите не предоставиха подробности за състоянието им.

„Ужасно нещо“

Тиш допълни, че „няколко стрелци“ са участвали в инцидента и все още не са задържани, като разследващите са открили поне 36 гилзи от „няколко оръжия“ на мястото на стрелбата.

„Към момента сме идентифицирали 11 жертви на възраст между 27 и 61 години, осем мъже и три жени“, каза тя.

„Имаме най-ниския брой инциденти със стрелба и жертви на стрелба за първите седем месеца на годината, който сме регистрирали в Ню Йорк“, добави Тиш.

„Нещо подобно е, разбира се, за щастие, аномалия, и това е ужасно нещо, което се случи тази сутрин.“

Полицията е започнала разследване на инцидента.

