Трима души загинаха, а осем други бяха ранени, когато „няколко стрелци“ откриха огън в ресторант в Ню Йорк, разположен в Бруклин, рано в неделя, докато заведението затваряше.

На пресконференция комисарят на полицейското управление на Ню Йорк, Джесика Тиш, съобщи, че полицията е реагирала на сигнал за стрелба в ресторант Taste of the City Lounge на улица Франклин Авеню в квартал Краун Хайтс малко преди 3:30 ч. местно време.

Жертвите, които са загинали, са идентифицирани като трима мъже на възраст 27 и 35 години, както и още един, чиято възраст все още не е установена.

Осемте ранени са транспортирани до близки болници, но властите не предоставиха подробности за състоянието им.

„Ужасно нещо“