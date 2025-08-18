Повече от 40 души са в неизвестност след инцидент с лодка в Нигерия, при който плавателен съд с 50 души на борда се преобърна, докато пътуваше към популярен пазар в северозападния щат Сокото, съобщи националната агенция за извънредни ситуации.
Пътниците са пътували към пазара Гороньо в неделя, който е известен пазар за селскостопанска продукция в региона, когато лодката се е преобърнала.
Десет души са спасени, заяви Зубайдар Умар, ръководител на Националната агенция за управление на извънредни ситуации, в изявление, публикувано в платформата X.
Агенцията съобщи, че работи съвместно с местните власти и спасителни екипи в операция за издирване и спасяване на изчезналите лица.
Преди три седмици най-малко 13 души загинаха, а десетки други бяха в неизвестност, след като лодка с около 100 пътници се преобърна в щата Нигер, разположен в централната част на Нигерия.