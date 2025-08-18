СВЯТ
1 мин. четене
Десетки изчезнали след преобръщане на лодка в Нигерия
Местните власти и аварийните служби провеждат спасителна операция за откриване на изчезналите лица.
Десетки изчезнали след преобръщане на лодка в Нигерия
Над 40 души се водят изчезнали след потъването на лодка в Нигерия. / AP
18 август 2025

Повече от 40 души са в неизвестност след инцидент с лодка в Нигерия, при който плавателен съд с 50 души на борда се преобърна, докато пътуваше към популярен пазар в северозападния щат Сокото, съобщи националната агенция за извънредни ситуации.

Пътниците са пътували към пазара Гороньо в неделя, който е известен пазар за селскостопанска продукция в региона, когато лодката се е преобърнала.

Десет души са спасени, заяви Зубайдар Умар, ръководител на Националната агенция за управление на извънредни ситуации, в изявление, публикувано в платформата X.

Препоръчано

Агенцията съобщи, че работи съвместно с местните власти и спасителни екипи в операция за издирване и спасяване на изчезналите лица.

Преди три седмици най-малко 13 души загинаха, а десетки други бяха в неизвестност, след като лодка с около 100 пътници се преобърна в щата Нигер, разположен в централната част на Нигерия.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us