Повече от 40 души са в неизвестност след инцидент с лодка в Нигерия, при който плавателен съд с 50 души на борда се преобърна, докато пътуваше към популярен пазар в северозападния щат Сокото, съобщи националната агенция за извънредни ситуации.

Пътниците са пътували към пазара Гороньо в неделя, който е известен пазар за селскостопанска продукция в региона, когато лодката се е преобърнала.

Десет души са спасени, заяви Зубайдар Умар, ръководител на Националната агенция за управление на извънредни ситуации, в изявление, публикувано в платформата X.