Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели публикация на потребител в платформата си Truth Social, в която се казва, че Украйна трябва да бъде готова да отстъпи част от териториите си на Русия.

„Украйна трябва да е готова да загуби част от територията си в полза на Русия; в противен случай, колкото по-дълго продължава войната, толкова повече земя ще губят!!“ се казва в публикацията от неделя.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че както Русия, така и Украйна трябва да „направят отстъпки“, за да постигнат мирно споразумение.

„Не може да има мирно споразумение между две воюващи страни, освен ако и двете страни не се съгласят да направят отстъпки. В противен случай, ако едната страна получи всичко, което иска, това не е мирно споразумение. Това се нарича капитулация,“ каза той пред Fox News.

Той посочи ключови оставащи въпроси от срещата на върха в петък в Анкъридж, Аляска, между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като „къде ще бъдат териториалните граници, въпроси за дългосрочните гаранции за сигурност и с кого Украйна може да има военни съюзи“.

Рубио добави, че решенията за териториите в крайна сметка принадлежат на Украйна.

„Това е тяхната територия. Това е тяхната страна,“ каза той.

Тръмп и Путин проведоха тричасова среща при закрити врати в Аляска, като Путин заяви, че са постигнали „разбирателство“.