Украйна трябва да отстъпи територия на Русия: намеква Тръмп
Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с Тръмп в Белия дом в понеделник, за да обсъдят предложенията.
Тръмп подчертава публикация в социалните мрежи, призоваваща Украйна да отстъпи територии на Русия. / AP
18 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели публикация на потребител в платформата си Truth Social, в която се казва, че Украйна трябва да бъде готова да отстъпи част от териториите си на Русия.

„Украйна трябва да е готова да загуби част от територията си в полза на Русия; в противен случай, колкото по-дълго продължава войната, толкова повече земя ще губят!!“ се казва в публикацията от неделя.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че както Русия, така и Украйна трябва да „направят отстъпки“, за да постигнат мирно споразумение.

„Не може да има мирно споразумение между две воюващи страни, освен ако и двете страни не се съгласят да направят отстъпки. В противен случай, ако едната страна получи всичко, което иска, това не е мирно споразумение. Това се нарича капитулация,“ каза той пред Fox News.

Той посочи ключови оставащи въпроси от срещата на върха в петък в Анкъридж, Аляска, между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като „къде ще бъдат териториалните граници, въпроси за дългосрочните гаранции за сигурност и с кого Украйна може да има военни съюзи“.

Рубио добави, че решенията за териториите в крайна сметка принадлежат на Украйна.

„Това е тяхната територия. Това е тяхната страна,“ каза той.

Тръмп и Путин проведоха тричасова среща при закрити врати в Аляска, като Путин заяви, че са постигнали „разбирателство“.

След срещата на върха Тръмп каза пред Fox News, че са се съгласили по значителни точки, като остават само незначителни въпроси.

Среща в Белия дом

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне с Тръмп в Белия дом в понеделник, за да обсъдят предложенията.

Група от висши европейски лидери и генералният секретар на НАТО ще пътуват до Вашингтон в понеделник, за да се присъединят към разговорите за Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александър Стуб, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще присъстват на срещата.

В отделна публикация в Truth Social в неделя Тръмп разкритикува медийните съобщения, че е претърпял „голямо поражение“, като е позволил на Путин да проведе голяма среща на върха в САЩ.

Той каза, че Путин „би предпочел да проведе срещата навсякъде другаде, но не и в САЩ, и Фалшивите новини знаят това. Това беше основна точка на спор!“

