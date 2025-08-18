Хиляди израелци организираха национална стачка, блокирайки магистрали в множество градове, за да окажат натиск върху правителството на Бенямин Нетаняху да постигне споразумение за размяна на пленници с палестинците и да сложи край на продължаващата война в Газа.
Общата стачка в неделя беше организирана от семействата на израелски пленници, държани в Газа, които се опасяват, че решението на израелското правителство от миналата седмица за пълна окупация на Газа ще застраши живота на техните близки.
Демонстрантите се опитаха да блокират улици, тунели и мостове в Йерусалим и Тел Авив, което принуди властите да използват водни оръдия за разпръскване на протестиращите.
Протестиращите също запалиха гуми, което доведе до сериозни транспортни затруднения. Стотици частни компании, общини и организации се присъединиха към действията, докато обществената телевизия KAN съобщи, че хиляди демонстранти са блокирали основни пътища, причинявайки задръствания и спиране на влаковите услуги.
Ресторанти и кафенета също затвориха, а вестник Haaretz съобщи, че десетки израелски артисти, знаменитости и спортисти изразиха подкрепа и се включиха в стачката.
Големи синдикати, включително адвокати, лекари и бизнес форуми, както и Еврейският университет в Йерусалим, също потвърдиха участието си в стачката. Израелската полиция съобщи, че 38 демонстранти са арестувани в цялата страна по време на стачката, според ежедневника Yedioth Ahronoth.
Участие на опозицията
Лидерът на опозицията Яир Лапид посети Площада на заложниците в Тел Авив, за да участва в стачката. „Днес спираме страната. Защото нашите заложници не са пешки, които правителството може да жертва заради военните усилия, те са граждани, които правителството трябва да върне на техните семейства“, каза Лапид на протестиращите във видео, публикувано в X.
„Няма да ни спрат, няма да ни уморят и няма да ни изтощят. Ще продължим да се борим, докато заложниците не се върнат у дома, не се постигне споразумение и войната не приключи“, добави той.
Лидерът на Националното единство Бени Ганц също изрази подкрепа за протестиращите, настоявайки правителството да не атакува семействата на заложниците. Бившият министър на отбраната Йоав Галант също се присъедини към стачката в Тел Авив в подкрепа на семействата на заложниците.
„Имаме върховен дълг да върнем всички у дома“, каза Галант в изявления, публикувани от Yedioth Ahronoth.
Президентите на израелските университети присъстваха на протестите, за да настояват правителството на Нетаняху да постигне примирие и споразумение за размяна на заложници. „Миналия март всички ръководители на университети и колежи в Израел подписаха писмо до министър-председателя. Ясно заявихме, че правителството трябва да завърши споразумението и да върне всички обратно“, каза Даниел Чамовиц, президент на Университета Бен-Гурион в Негев, в своята реч.
„Това не беше политическо искане; това беше морално и съвестно изискване“, добави той.
Крайнодесни реакции
Крайнодесни опозиционери и членове на израелското правителство осъдиха стачката, като крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич обвини организаторите в „емоционална манипулация в полза на Хамас“.
„Както изглежда в момента, въпреки огромната подготовка от безотговорни медии и серия от заинтересовани политически актьори, кампанията не набира инерция и включва много малко хора“, твърди той.
Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви в X, че демонстрантите са „същите хора, които отслабиха Израел тогава и се опитват да го направят отново днес“.
На 8 август израелският Съвет за сигурност одобри плана на Нетаняху за пълна окупация на град Газа, което предизвика остра международна реакция от много държави и правозащитни организации.
Според израелски оценки около 50 пленници остават в Газа, включително 20, за които се смята, че са живи, докато Израел държи над 10 800 палестинци в своите затвори при тежки условия, като правозащитни групи съобщават за смъртни случаи поради изтезания, глад и медицинско пренебрежение.