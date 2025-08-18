Хиляди израелци организираха национална стачка, блокирайки магистрали в множество градове, за да окажат натиск върху правителството на Бенямин Нетаняху да постигне споразумение за размяна на пленници с палестинците и да сложи край на продължаващата война в Газа.

Общата стачка в неделя беше организирана от семействата на израелски пленници, държани в Газа, които се опасяват, че решението на израелското правителство от миналата седмица за пълна окупация на Газа ще застраши живота на техните близки.

Демонстрантите се опитаха да блокират улици, тунели и мостове в Йерусалим и Тел Авив, което принуди властите да използват водни оръдия за разпръскване на протестиращите.

Протестиращите също запалиха гуми, което доведе до сериозни транспортни затруднения. Стотици частни компании, общини и организации се присъединиха към действията, докато обществената телевизия KAN съобщи, че хиляди демонстранти са блокирали основни пътища, причинявайки задръствания и спиране на влаковите услуги.

Ресторанти и кафенета също затвориха, а вестник Haaretz съобщи, че десетки израелски артисти, знаменитости и спортисти изразиха подкрепа и се включиха в стачката.

Големи синдикати, включително адвокати, лекари и бизнес форуми, както и Еврейският университет в Йерусалим, също потвърдиха участието си в стачката. Израелската полиция съобщи, че 38 демонстранти са арестувани в цялата страна по време на стачката, според ежедневника Yedioth Ahronoth.

Участие на опозицията

Лидерът на опозицията Яир Лапид посети Площада на заложниците в Тел Авив, за да участва в стачката. „Днес спираме страната. Защото нашите заложници не са пешки, които правителството може да жертва заради военните усилия, те са граждани, които правителството трябва да върне на техните семейства“, каза Лапид на протестиращите във видео, публикувано в X.

„Няма да ни спрат, няма да ни уморят и няма да ни изтощят. Ще продължим да се борим, докато заложниците не се върнат у дома, не се постигне споразумение и войната не приключи“, добави той.

Лидерът на Националното единство Бени Ганц също изрази подкрепа за протестиращите, настоявайки правителството да не атакува семействата на заложниците. Бившият министър на отбраната Йоав Галант също се присъедини към стачката в Тел Авив в подкрепа на семействата на заложниците.