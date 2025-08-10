Стотици хиляди демонстранти в Турция и европейски страни проведоха митинги и шествия в солидарност с обсадените палестинци в Газа, настоявайки за прекратяване на израелските нападения върху анклава.

Десетки хиляди привърженици на Палестина се събраха в площад „Беязит“ в Истанбул в събота вечер след вечерната молитва, за да изразят несъгласието си с продължаващия геноцид и принудителното гладуване в Газа.

Демонстрацията, в която участваха както неправителствени организации, така и много граждани, продължи с шествие към историческата джамия „Аясофия“.

Във Великобритания, в събота, британци излязоха по улиците на Лондон, за да протестират срещу нападенията и да настояват за незабавно прекратяване на огъня като част от 30-ия Национален марш за Палестина.

Стотици хиляди маршируваха към офиса на министър-председателя от централния площад „Ръсел“ под мотото: „Спрете гладуването на Газа“.

Кампанията за солидарност с Палестина (PSC), една от организаторите на националните про-палестински митинги, написа в X преди протеста, че Израел гладува палестинците в Газа до смърт. „Нашето правителство трябва да предприеме действия за прекратяване на геноцида на Израел“, отбелязаха те.

Носейки палестински знамена, тълпата скандираше лозунги, включително такива, които критикуваха британското правителство за „съучастие“ в геноцида.

Швеция, Нидерландия

Стотици в Стокхолм протестираха срещу израелските планове за окупация на Газа. Протестиращите се събраха в района на „Оденплан“ с различни плакати, осъждащи израелските нападения и подкрепата на САЩ за Израел.

Демонстрантите по-късно маршируваха към Министерството на външните работи. Военният кабинет на Израел одобри широко оспорваните планове за окупация на премиера Бенямин Нетаняху в ранните часове на петък.

Много хора също излязоха по улиците на Амстердам, за да протестират срещу плана и западната подкрепа за Израел. Демонстрацията настояваше за незабавна и неограничена доставка на хуманитарна помощ в Газа.

Испания, Швейцария

В Испания се проведоха няколко про-палестински митинга, включително в Мадрид, за да се протестира срещу израелските нападения и гладуването в Газа. Носейки палестински знамена, протестиращите скандираха „Край на геноцида“ по време на митинга в Мадрид.