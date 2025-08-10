Стотици хиляди демонстранти в Турция и европейски страни проведоха митинги и шествия в солидарност с обсадените палестинци в Газа, настоявайки за прекратяване на израелските нападения върху анклава.
Десетки хиляди привърженици на Палестина се събраха в площад „Беязит“ в Истанбул в събота вечер след вечерната молитва, за да изразят несъгласието си с продължаващия геноцид и принудителното гладуване в Газа.
Демонстрацията, в която участваха както неправителствени организации, така и много граждани, продължи с шествие към историческата джамия „Аясофия“.
Във Великобритания, в събота, британци излязоха по улиците на Лондон, за да протестират срещу нападенията и да настояват за незабавно прекратяване на огъня като част от 30-ия Национален марш за Палестина.
Стотици хиляди маршируваха към офиса на министър-председателя от централния площад „Ръсел“ под мотото: „Спрете гладуването на Газа“.
Кампанията за солидарност с Палестина (PSC), една от организаторите на националните про-палестински митинги, написа в X преди протеста, че Израел гладува палестинците в Газа до смърт. „Нашето правителство трябва да предприеме действия за прекратяване на геноцида на Израел“, отбелязаха те.
Носейки палестински знамена, тълпата скандираше лозунги, включително такива, които критикуваха британското правителство за „съучастие“ в геноцида.
Швеция, Нидерландия
Стотици в Стокхолм протестираха срещу израелските планове за окупация на Газа. Протестиращите се събраха в района на „Оденплан“ с различни плакати, осъждащи израелските нападения и подкрепата на САЩ за Израел.
Демонстрантите по-късно маршируваха към Министерството на външните работи. Военният кабинет на Израел одобри широко оспорваните планове за окупация на премиера Бенямин Нетаняху в ранните часове на петък.
Много хора също излязоха по улиците на Амстердам, за да протестират срещу плана и западната подкрепа за Израел. Демонстрацията настояваше за незабавна и неограничена доставка на хуманитарна помощ в Газа.
Испания, Швейцария
В Испания се проведоха няколко про-палестински митинга, включително в Мадрид, за да се протестира срещу израелските нападения и гладуването в Газа. Носейки палестински знамена, протестиращите скандираха „Край на геноцида“ по време на митинга в Мадрид.
Някои удряха тенджери и тигани, за да протестират срещу гладуването в обсадения палестински анклав. Хиляди се събраха в „Жарден Англе“ в Женева, за да протестират срещу принудителното гладуване и свързаните с него смъртни случаи в Газа поради израелската блокада.
Тълпата организира седящ протест по време на демонстрацията, като протестираше срещу израелските нападения, скандирайки на английски, френски и арабски. Носейки палестински знамена, протестиращите удряха тенджери и тигани, за да повишат осведомеността за гладуването в Газа.
Тълпата също настояваше за прекратяване на международната подкрепа за израелското потисничество над палестинците.
Геноцидът на Израел в Газа
Израел е убил над 61 300 палестинци, предимно жени и деца, досега в блокирания анклав от 2023 г. насам. Около 11 000 палестинци се смята, че са затрупани под руините на разрушени домове, според официалната палестинска новинарска агенция WAFA.
Експерти обаче твърдят, че действителният брой на жертвите значително надвишава докладваното от властите в Газа, като се оценява, че може да достигне около 200 000.
По време на геноцида Израел е разрушил по-голямата част от блокирания анклав и практически е изселил цялото му население.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Израел също е изправен пред дело за геноцид в Международния съд за войната си срещу анклава.