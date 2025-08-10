СВЯТ
Украйинска атака с дронове нанася щети на индустриално съоръжение в Саратов, Русия
Русия заяви, че противовъздушната отбрана е свалила 121 украински дрона през нощта, включително осем над Саратов, без да разкрива общия брой на изстрелванията.
И двете страни отричат, че са целяли цивилни при ударите си по територията на противника по време на войната. / AA
10 август 2025

Един човек загина, а няколко апартамента и индустриален обект бяха повредени при атака с украински дрон в южния руски регион Саратов, съобщи губернаторът в неделя.

Роман Бусаргин публикува в приложението за съобщения Telegram, че жителите са били евакуирани, след като отломки от унищожен дрон са повредили три апартамента по време на нощната атака.

"Няколко жители се нуждаеха от медицинска помощ," каза Бусаргин. "Помощ беше оказана на място, а един човек беше хоспитализиран. За съжаление, един човек е починал."

Бусаргин не уточни какъв вид индустриален обект е бил повреден.

Кадри в социалните мрежи показаха гъст черен дим, издигащ се над това, което изглежда като индустриална зона. Ройтерс потвърди местоположението, видяно в едно от видеата, като съвпадащо с архивни и сателитни изображения на района. Ройтерс не успя да потвърди кога е заснето видеото.

Украински медии, включително RBK-Украйна, съобщиха, че нефтената рафинерия в град Саратов, административният център на региона, е била в пламъци след атака с дрон.

Полети спрени над Саратов

Рафинерията, собственост на Роснефт в град Саратов, беше принудена да спре дейността си по-рано тази година поради съображения за безопасност след украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията пред Ройтерс.

Руският Telegram канал SHOT, който често публикува информация от източници в службите за сигурност и правоохранителните органи, съобщи, че около осем експлозии са били чути над Саратов и Енгелс, градове, разделени от река Волга.

Руската гражданска авиационна власт Росавиация заяви в Telegram, че полетите към и от Саратов са били спрени за около два часа рано в неделя, за да се осигури безопасността на въздушното пространство.

И двете страни отричат да целят цивилни в ударите си по територията на другата страна в конфликта, който Русия започна с военната си кампания в Украйна през февруари 2022 г.

Киев заявява, че атаките му в Русия са насочени към унищожаване на инфраструктура, която е ключова за военните усилия на Москва, включително енергийна и военна инфраструктура, и са в отговор на продължаващите удари на Русия.

