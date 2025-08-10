Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Тами Брус за заместник-представител на страната в Организацията на обединените нации.
"С удоволствие обявявам, че номинирам Тами Брус, велик патриот, телевизионна личност и автор на бестселъри, за нашия следващ заместник-представител на Съединените щати в ООН с ранг на посланик," написа Тръмп в социалните мрежи в събота.
Той поздрави Брус за "отличната й служба като говорител на Държавния департамент, където тя свърши фантастична работа" и заяви, че тя ще "представя нашата страна блестящо в ООН."
Брус по-късно благодари на Тръмп за номинацията.
"Благодаря ви, президент Тръмп! Изключително съм благодарна за доверието на @POTUS, който ме номинира за заместник-представител на САЩ в ООН," написа Брус в X.
"За мен беше чест да служа като говорител на @StateDept, а сега съм благословена, че през следващите седмици моят ангажимент към утвърждаването на лидерството и ценностите на 'Америка на първо място' ще продължи на глобалната сцена в тази нова роля," добави тя.
Коя е Тами Брус?
Брус, бивш консервативен радио водещ, автор и политически коментатор, беше говорител на Държавния департамент откакто Тръмп се върна на президентския пост през януари тази година.
Родена в Калифорния, тя има бакалавърска степен по политически науки от Университета на Южна Калифорния и през 2022 г. получи наградата Spirit of Lincoln от Log Cabin Republicans, според Държавния департамент.
През последните седмици тя попадна в центъра на полемика, след като старо интервю с нея за израелската телевизия i24News излезе наяве. В него тя заявява, че САЩ са "най-великата страна в света, след Израел," след като САЩ нанесоха удар по Иран през юни.
Тя защитаваше външнополитическите решения на администрацията на Тръмп, включително мерките срещу имиграцията, отнемането на визи, реакциите на САЩ спрямо войната на Русия в Украйна и действията на Израел в Газа, включително защитата на противоречивата фондация за хуманитарна помощ в Газа.
Брус беше политически сътрудник и коментатор във Fox News повече от 20 години.
Тя е автор на книги като "Страхът сам по себе си: Разобличаване на умопомрачителната програма на левицата," които критикуват либералните и левите възгледи.