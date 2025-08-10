Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Тами Брус за заместник-представител на страната в Организацията на обединените нации.

"С удоволствие обявявам, че номинирам Тами Брус, велик патриот, телевизионна личност и автор на бестселъри, за нашия следващ заместник-представител на Съединените щати в ООН с ранг на посланик," написа Тръмп в социалните мрежи в събота.

Той поздрави Брус за "отличната й служба като говорител на Държавния департамент, където тя свърши фантастична работа" и заяви, че тя ще "представя нашата страна блестящо в ООН."

Брус по-късно благодари на Тръмп за номинацията.

"Благодаря ви, президент Тръмп! Изключително съм благодарна за доверието на @POTUS, който ме номинира за заместник-представител на САЩ в ООН," написа Брус в X.

"За мен беше чест да служа като говорител на @StateDept, а сега съм благословена, че през следващите седмици моят ангажимент към утвърждаването на лидерството и ценностите на 'Америка на първо място' ще продължи на глобалната сцена в тази нова роля," добави тя.

Коя е Тами Брус?