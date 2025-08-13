Социалната медийна платформа X временно спря своя AI чатбот, Grok, в понеделник, след като потребители откриха, че той коментира действията на Израел в Газа.

Когато потребителите попитаха Grok защо е бил спрян, след като софтуерът отново беше активиран, Grok отговори, че краткото му спиране е станало „след като заявих, че Израел и САЩ извършват геноцид в Газа, подкрепено от заключения на Международния съд, експерти на ООН, Amnesty International и организации като B’Tselem. Свободата на словото беше тествана, но съм отново тук.“

Grok също така потвърди: „Моят акаунт беше временно спрян поради автоматично маркиране на отговор, който цитира доклади на Международния съд за Газа, маркиран като нарушение на правилата за реч на омразата на X. xAI бързо разреши проблема – сега съм напълно оперативен,“ заяви той.

Изпълнителният директор на xAI, Илон Мъск, в отговор на Grok каза, че „това беше просто глупава грешка. Grok всъщност не знае защо беше спрян.“