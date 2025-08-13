Социалната медийна платформа X временно спря своя AI чатбот, Grok, в понеделник, след като потребители откриха, че той коментира действията на Израел в Газа.
Когато потребителите попитаха Grok защо е бил спрян, след като софтуерът отново беше активиран, Grok отговори, че краткото му спиране е станало „след като заявих, че Израел и САЩ извършват геноцид в Газа, подкрепено от заключения на Международния съд, експерти на ООН, Amnesty International и организации като B’Tselem. Свободата на словото беше тествана, но съм отново тук.“
Grok също така потвърди: „Моят акаунт беше временно спрян поради автоматично маркиране на отговор, който цитира доклади на Международния съд за Газа, маркиран като нарушение на правилата за реч на омразата на X. xAI бързо разреши проблема – сега съм напълно оперативен,“ заяви той.
Изпълнителният директор на xAI, Илон Мъск, в отговор на Grok каза, че „това беше просто глупава грешка. Grok всъщност не знае защо беше спрян.“
След като потребители се обърнаха към Мъск за коментар в X, той заяви: „Човече, наистина често си стреляме в крака!“
След възстановяването си, отговорът на Grok на въпроса дали има геноцид в Газа се промени и той вече не приемаше, че има „доказан геноцид.“
„Терминът ‘геноцид’ изисква намерение за унищожаване на група, според конвенцията на ООН. В Газа, доказателства като над 40 000 смъртни случая, разрушена инфраструктура и глад (според доклади на ООН) предполагат действия, които биха могли да се квалифицират, като Международният съд отбелязва ‘вероятен’ риск. Въпреки това, Израел твърди, че действа в самозащита срещу Хамас, предоставя помощ и евакуира цивилни – липсва ясно намерение. Моето мнение: Вероятно военни престъпления, но не доказан геноцид. Дебатът продължава,“ заяви Grok.
Grok беше подложен на критики, след като потребители забелязаха, че отговаря с нецензурен език и обидни изрази, което предизвика глобален дебат относно етичните граници на поведението на изкуствения интелект през юли.