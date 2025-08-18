Президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган сподели първата си публикация в NEXT Sosyal – бързо развиващата се национална социална медийна платформа на страната.

Цитирайки част от стихотворението „За теб, за мен, за отечеството ми, за хората на страната ми“ на поета Ердем Баязът, Ердоган написа „Цъфна цвете сред бетонните стени“ и попита последователите си „Готови ли сте?“.

Към посланието президентът добави хаштага „#Започваме“ и емотикони на турският флаг, земното кълбо и ракета.

Какво е NEXT Sosyal?

Публикацията на Ердоган дойде в момент, когато разработената под ръководството на Фондация „Технологичен екип на Тюркийе“ (Türkiye Technology Team - T3) — социална платформа NEXT Sosyal — премина границата от един милион потребители.