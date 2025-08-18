ТЮРКИЙЕ
Ердоган дебютира в новата социална платформа на Тюркийе NEXT Sosyal
Първата публикация на Ердоган идва в момент, когато новата социална платформа на Тюркийе, NEXT Sosyal, надмина 1 милион потребители и зае водеща позиция в класациите на мазагините за приложения.
Турската платформа за социални медии Next Sosyal премина границата от 1 милион потребители. (Снимка: АА) / AA
18 август 2025

Президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган сподели първата си публикация в NEXT Sosyal – бързо развиващата се национална социална медийна платформа на страната.

Цитирайки част от стихотворението „За теб, за мен, за отечеството ми, за хората на страната ми“ на поета Ердем Баязът, Ердоган написа „Цъфна цвете сред бетонните стени“ и попита последователите си „Готови ли сте?“.

Към посланието президентът добави хаштага „#Започваме“ и емотикони на турският флаг, земното кълбо и ракета.

Какво е NEXT Sosyal?

Публикацията на Ердоган дойде в момент, когато разработената под ръководството на Фондация „Технологичен екип на Тюркийе“ (Türkiye Technology Team - T3) — социална платформа NEXT Sosyal — премина границата от един милион потребители.

Новината за достигането на 1 милион потребители на NEXT Sosyal беше обявена от Селчук Байрактар, председател на Изпълнителния съвет на TEKNOFEST и председател на Настоятелството на Фондация T3.

Позиционирана като „чиста и сигурна“ алтернатива на глобалните платформи, NEXT Sosyal бързо се изкачи на върха в магазините за мобилни приложения, като наскоро зае първо място сред безплатните приложения в категорията „социални мрежи“.

От старта си в бета версия платформата се развива бързо, предоставяйки пространство на потребителите да споделят мисли и съдържание по теми като новини, технологии, начин на живот и актуални събития.

Подкрепата на президента отбеляза символичен тласък за NEXT Sosyal, и укрепва усилията на Тюркийе да популяризира национално разработените дигитални платформи.

